Rabiot: Apa yang terjadi pada Deschamps tidak adil... dan tidak ada alasan apa pun saat menghadapi Swedia

Adrien Rabiot, gelandang tim nasional Prancis, menegaskan bahwa skuad Les Bleus mengalami keterkejutan setelah menerima kabar meninggalnya ibu dari pelatih kepala Didier Deschamps. Ia menyatakan bahwa tidak adil jika sang pelatih harus menjalani masa berkabung selama Piala Dunia 2026 berlangsung, namun kenyataan dalam dunia sepak bola memaksa hal tersebut terjadi.

Rabiot mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Swedia di babak 32 besar: "Ketika kami diberi tahu tentang meninggalnya ibunya dan bahwa ia harus meninggalkan kamp pelatihan, hal itu menjadi kejutan bagi kami, tetapi ia mendapat kepercayaan penuh dari kami dan kami menampilkan performa terbaik yang bisa kami berikan saat melawan Norwegia di babak penyisihan grup. Memang tidak adil baginya untuk berduka dalam situasi seperti ini, tetapi begitulah sepak bola."

Pemain Milan itu menyebutkan bahwa Deschamps terpaksa meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis selama beberapa hari karena kematian ibunya, namun ia kembali dengan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik selama turnamen ini.

Rabiot melanjutkan penjelasannya mengenai situasi pelatih saat ini: “Kembalinya ini juga akan memungkinkannya untuk mengesampingkan masalah pribadinya, dan itu baik baginya. Dia sangat terpukul, tetapi berusaha agar hal itu tidak memengaruhi tim dan tidak menularkan energi negatif kepada kami. Kami ingin mendukungnya, dan itu adalah hal paling sedikit yang bisa kami lakukan.”

Rabiot juga menyinggung pertandingan Prancis yang akan datang melawan Swedia pada hari Selasa di babak 32 besar Piala Dunia di Stadion MetLife, New Jersey. Ia mengakui bahwa timnas negaranya memasuki pertandingan sebagai favorit utama untuk menang, namun pada saat yang sama ia memperingatkan agar tidak lengah setelah gelombang pujian yang diterima tim selama fase grup.

Ia menambahkan: “Kami tahu bahwa kami adalah favorit, tetapi kami tidak berniat untuk berpuas diri dengan apa yang telah kami raih sebelumnya. Kami tidak boleh lengah, dan kami harus tetap fokus sepenuhnya.”

Rabiot menekankan bahwa timnas Prancis telah mempersiapkan diri dengan sangat serius untuk menghadapi tim Skandinavia tersebut, sambil menambahkan bahwa lawan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus, terutama di lini serang.

Pemain berusia 31 tahun itu juga menyinggung soal kondisi lapangan MetLife yang kontroversial, yang sebelumnya dikritik oleh pemain lain seperti Vinícius Júnior dari Brasil, sambil menyatakan kepuasannya atas perbaikan relatif yang terjadi.

Rabiot menutup pernyataannya dengan menilai kondisi rumput, seraya mengatakan: “Lapangan tidak dalam kondisi baik, tetapi kami baru saja memeriksanya dan ada sedikit perbaikan, di mana rumputnya sedikit lebih tinggi dan lebih segar,” sambil menegaskan bahwa kondisi lapangan MetLife tidak akan menjadi alasan bagi tim, karena hal itu memengaruhi kedua tim secara setara.