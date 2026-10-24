Al Hilal keluar sebagai pemenang dari laga puncak yang menegangkan melawan Al Qadsiah dengan kemenangan berharga berskor 3-2, dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Roshn Saudi untuk Profesional. Namun, pentingnya pertandingan ini tidak berhenti pada raihan tiga poin, setelah menyaksikan tercatatnya sejumlah angka mencolok yang berkaitan dengan tim, pelatihnya, dan sejumlah bintangnya.

"Raja Asia" merebut puncak klasemen Liga Roshn dengan koleksi 27 poin, mengungguli Al Qadsiah dan Al Nassr dengan selisih dua poin, dengan catatan bahwa mereka memiliki satu pertandingan tunda selain laga melawan Al Alami.

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Al Hilal mengakhiri kutukan Dammam

Al Hilal berhasil mengakhiri absennya dari kemenangan di stadion Al Qadsiah pada Liga Roshn, setelah meraih kemenangan pertama di kawasan Timur atas lawannya sejak 21 Desember 2020, ketika menang dengan skor 3-1. Sejak saat itu, Al Azraq menjalani dua pertandingan di stadion Al Qadsiah pada liga, kalah pada laga pertama dengan skor 1-2 dan imbang pada laga kedua 2-2, sebelum akhirnya memutus rangkaian negatif ini pada kunjungan ketiganya.

Inzaghi menambahkan Rodgers ke dalam daftar korbannya

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, terus memperkuat catatan kepelatihannya, setelah mengalahkan pelatih Al Qadsiah asal Irlandia Utara, Brendan Rodgers, untuk kali pertama, sehingga menaikkan jumlah pelatih yang telah dikalahkannya sepanjang kariernya menjadi 167, menurut angka yang dirilis situs "Transfermarkt".

Pertemuan pertama antara kedua pelatih berakhir imbang 2-2 pada musim lalu, sementara daftar pelatih yang belum berhasil dikalahkan Inzaghi menyusut menjadi 23 nama. Pelatih asal Italia, Stefano Pioli, berada di puncak daftar sebaliknya setelah kalah darinya sebanyak 13 kali.

Quiñones terus merepotkan Al Hilal

Penyerang Al Qadsiah asal Meksiko, Julián Quiñones, mempertahankan catatan istimewanya di hadapan Al Hilal pada Liga Roshn, setelah mencetak gol pada pertemuan terakhir lewat sundulan kepala pada menit ke-31, memanfaatkan umpan rekan setimnya, Musab Al Juwayr.

Quiñones melanjutkan kontribusi golnya di seluruh empat pertandingannya menghadapi Al Hilal pada liga; ia menciptakan satu gol saat Al Qadsiah menang 2-1 pada musim 2024-2025, kemudian mencetak gol pada dua pertandingan musim lalu yang berakhir imbang 2-2.

Neves mencatat rangkaian gol terpanjang ke gawang satu lawan

Sementara itu, pemain asal Portugal, Rúben Neves, melanjutkan ketajamannya di hadapan Al Qadsiah, setelah mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun melawan tim tersebut dalam ajang Liga Profesional Saudi.

Dengan pencapaian ini, gelandang Al Hilal itu mencatat rangkaian gol terpanjangnya menghadapi satu lawan di kompetisi tersebut, sehingga menambahkan angka baru ke dalam koleksi para bintang Sang Raja pada laga puncak yang berakhir dengan mengukuhkan posisi tim dalam perburuan puncak klasemen.