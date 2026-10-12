Al Ahli dan Al Nassr menerima pukulan yang mengkhawatirkan sebelum laga krusial mereka dalam el clasico pekan kesembilan Liga Roshn Saudi, setelah penampilan kedua tim di Liga Champions Asia Elite diwarnai cedera tiga pemain, sebuah perkembangan yang bisa mengacaukan perhitungan kedua tim pelatih menjelang laga puncak yang dinanti pada Kamis malam mendatang.

Pukulan pertama datang dari cedera Saleh Abu Al Shamat, winger Al Ahli, saat menghadapi Al Wasl dari Uni Emirat Arab. Ia terjatuh akibat cedera pada menit ke-69 dan harus meninggalkan lapangan dengan tandu ambulans sambil memegangi bahu kirinya, sebuah pemandangan yang memunculkan kekhawatiran soal peluangnya tampil dalam laga melawan Al Nassr.

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Al Nassr pun tak terbebas dari masalah cedera, setelah kehilangan jasa pemain Prancis Kingsley Coman lebih awal saat menghadapi Neftchi dari Uzbekistan. Ia mengalami cedera otot pada menit ke-13 yang memaksanya meninggalkan lapangan, sehingga tim pelatih kini dihadapkan pada tanda tanya soal kesiapannya untuk laga berikutnya.

Masalah Al Nassr bertambah setelah bek Prancis mereka, Mohamed Simakan, mengalami cedera pada paruh kedua laga yang sama, akibat tekel keras dari pemain Neftchi, Ali Bayev, yang menerima kartu merah pada menit ke-65. Simakan terpaksa meninggalkan lapangan beberapa menit kemudian, memunculkan kekhawatiran soal kesiapannya, terutama karena tim membutuhkan seluruh elemen pertahanannya untuk menghadapi lini serang Al Ahli.

Ketiga cedera tersebut datang pada momen yang sangat sensitif, saat salah satu laga paling menonjol pada pekan kesembilan semakin dekat. Abu Al Shamat merupakan opsi penting di lini depan Al Ahli, sementara Coman memberi Al Nassr beragam solusi menyerang, sedangkan Simakan menjadi salah satu elemen yang diandalkan tim di lini belakang.



