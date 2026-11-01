Al-Ittihad menerima pukulan baru setelah diumumkannya sifat cedera yang dialami pemainnya asal Kolombia, Richard Rios, yang mengalami cedera ligamen pergelangan kaki, sehingga kekhawatiran mengenai durasi absennya dari lapangan kian meningkat, terlebih dengan keterikatan tim pada sejumlah agenda penting selama periode mendatang.

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Klub menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Rios mengungkap adanya cedera pada ligamen fibular pergelangan kaki, dengan ia menjalani perawatan dan rehabilitasi sesuai program medis yang telah ditetapkan, tanpa pernyataan tersebut menyebutkan tingkat cedera atau perkiraan durasi menjauhnya dari partisipasi.

Periode absen gelandang asal Kolombia itu bergantung pada seberapa parah cederanya, karena durasi pemulihan dari cedera tingkat pertama pada ligamen fibular biasanya berkisar antara dua hingga tiga pekan, sedangkan pada cedera tingkat kedua bisa memanjang hingga antara enam dan delapan pekan, sesuai dengan tingkat kerusakan dan respons pemain terhadap perawatan.

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Dengan demikian, penentuan waktu kembalinya Rios ke latihan tim tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan evaluasi medis atas kondisinya, terutama karena Al-Ittihad hingga kini belum mengungkap apakah cederanya tergolong tingkat pertama atau kedua, yang membuat pembicaraan mengenai durasi final absennya masih terlalu dini.

Cedera Rios datang pada waktu yang sulit bagi Al-Ittihad, setelah tim kehilangan salah satu elemennya di lini tengah, sehingga tim pelatih dituntut untuk menata ulang pilihan-pilihannya dan menutupi absennya pada pertandingan-pertandingan mendatang, dengan memperhatikan karakter laga dan tekanan jadwal kompetisi.

Para suporter Al-Ameed menanti perkembangan kondisi pemain selama masa rehabilitasi, dengan harapan cederanya terbatas dan periode menjauhnya tidak berkepanjangan, sembari menunggu pembaruan resmi dari klub yang menjelaskan tingkat cedera serta perkiraan durasi kembalinya Rios ke lapangan.