Cedera Nawaf Al-Aqidi bukan sekadar detail sepele di awal perjalanan Timnas Arab Saudi pada turnamen Piala Teluk 27, setelah pemeriksaan medis tambahan mengungkap adanya robekan ringan pada sendi siku dan tangan, sehingga menempatkan sang kiper dalam periode baru pengobatan dan pemulihan, sekaligus membuka sejumlah pertanyaan seputar pilihan-pilihan Al-Nassr dan timnas pada fase mendatang.

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Pemeriksaan yang dilakukan pada Minggu, setelah pembengkakan di area cedera mereda, menunjukkan detail yang lebih akurat mengenai kondisi Al-Aqidi, setelah pemeriksaan awal memastikan ia mengalami cedera di siku kanan, cedera yang memaksanya meninggalkan kamp latihan Timnas Arab Saudi di Jeddah pada hari Jumat.

Menurut yang dilaporkan sumber "Al-Riyadhiah", cedera tersebut membutuhkan sekitar lima pekan pengobatan dan pemulihan.

Cedera itu bermula pada menit ke-78 laga melawan Kuwait, ketika Al-Aqidi berusaha menghalau bola umpan silang usai tendangan bebas, sebelum akhirnya mengalami cedera dan meninggalkan lapangan. Meski pada awalnya kejadian itu tidak mengisyaratkan absennya yang panjang, pemeriksaan lanjutan mengungkap adanya robekan ringan, sehingga cedera tersebut berubah dari sekadar keluar terpaksa dalam sebuah pertandingan menjadi periode absen yang berpengaruh dalam perhitungan tim pelatih dan tim medis.

Dampak absennya Al-Aqidi tidak berhenti pada durasi pengobatan, sebab kini perhatian tertuju pada langkah berikutnya dalam program pemulihannya, dengan adanya kecenderungan untuk mengirimnya ke luar Arab Saudi guna menyelesaikan pengobatan dan pemulihan.

Negara dan dokter yang akan menangani tugas tersebut akan ditentukan setelah koordinasi dan kesepakatan antara kedua tim medis Al-Nassr dan Timnas Arab Saudi, dalam sebuah langkah yang mencerminkan pentingnya menemukan program paling tepat bagi kembalinya sang kiper.

Absennya Al-Aqidi datang pada saat Al-Nassr dan Timnas Arab Saudi membutuhkan stabilitas sebesar mungkin di posisi penjaga gawang, terlebih sang kiper telah menjadi bagian dari perhitungan kedua tim, yang membuat periode lima pekan mendatang menjadi fase penting dalam menentukan bentuk pilihan yang tersedia, serta sejauh mana kemampuan pengganti untuk mengatasi absen tersebut tanpa berubah menjadi krisis yang lebih besar.

Di antara cedera yang bermula dari upaya menghalau bola dan berakhir dengan robekan yang membutuhkan pemulihan berpekan-pekan, Nawaf Al-Aqidi kini memasuki fase yang berbeda dengan tema mengembalikan kesiapan alih-alih mempercepat kembali. Keputusan medis dalam beberapa hari mendatang, serta pemilihan lokasi pemulihan dan dokter yang mengawasi programnya, akan menjadi bagian mendasar dari jalan sang kiper menuju pemulihan, sementara Al-Nassr dan Timnas Arab Saudi menanti selesainya perjalanan ini dengan dampak sekecil mungkin terhadap perhitungan mereka.