Pukulan telak bagi Manchester United... Tottenham menuntaskan transfer termahal dalam sejarahnya

Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain asal Portugal, Matheus Fernandes, bintang lini tengah West Ham United, dalam kesepakatan rekor senilai 85 juta poundsterling, sehingga mengungguli Manchester United yang terus menekan hingga detik-detik terakhir untuk mendapatkan jasa sang pemain.

Menurut "Sky Sports", pemain berusia 21 tahun tersebut saat ini sedang bersiap menjalani pemeriksaan medis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan kepindahannya ke London Utara. Jika kesepakatan ini resmi diselesaikan, maka hal itu akan memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah Tottenham, yang sebelumnya dipegang oleh penyerang Dominic Solanke yang bergabung dari Bournemouth dengan nilai 65 juta poundsterling pada Agustus 2024.

Manchester United sempat mengejar Fernandes dengan serius, namun manajemen “Setan Merah” mundur dari perburuan karena komitmen mereka untuk tidak membayar jumlah yang tidak sesuai dengan penilaian finansial mereka terhadap para pemain, serta ketidakpastian mengenai keinginan sang pemain muda asal Portugal tersebut untuk bermain bagi klub tersebut.

Sebaliknya, para pengambil keputusan di West Ham menilai bahwa Fernandes merupakan salah satu talenta muda terbaik di Liga Primer Inggris musim lalu, dan memiliki kemampuan teknis yang memungkinkannya mencapai level bintang seperti Declan Rice, yang dijual klub tersebut ke Arsenal seharga 105 juta poundsterling pada tahun 2023.

Angka-angka bursa transfer gelandang Liga Premier Inggris terus memecahkan semua rekor; setelah kejutan besar yang dilontarkan Manchester City dengan mendatangkan pemain muda Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest seharga 116 juta poundsterling (menjadikannya transfer termahal ketiga dalam sejarah sepak bola setelah Kylian Mbappé dan Neymar), kini giliran Tottenham Hotspur yang mencatatkan sejarah besar dengan mengumumkan penyelesaian transfer pemain asal Portugal tersebut.

Mantan pemain Sporting Lisbon ini hanya bertahan satu musim di West Ham United; “The Hammers” merekrutnya musim panas lalu dengan nilai 44 juta euro, namun degradasi tim ke divisi Championship mempercepat kepergiannya.

Ledakan finansial di Tottenham ini muncul sebagai wujud keinginan manajemen untuk membangun tim yang kompetitif dan kuat, sesuai dengan filosofi taktis pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, meskipun hal itu menuntut pembayaran dana besar untuk merealisasikan target yang diinginkan. Setelah menyelesaikan transfer pemain bertahan berkualitas dengan harga terjangkau seperti Andrew Robertson dan Marcos Senesi, The Spurs menghabiskan 60 juta euro untuk mendatangkan bek Belanda Jan-Paul van Hekke dari Brighton, sebelum langkah-langkah ini diakhiri dengan kesepakatan rekor Fernandes yang akan memastikan West Ham meraih keuntungan finansial yang sangat besar.