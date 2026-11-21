Bagikan Ikuti GOAL di Google

Paris Saint-Germain menerima pukulan berat setelah penyerang asal Prancis mereka, Desire Doue, mengalami robek ligamen anterior cruciatum (ACL) lutut kanan saat menghadapi Nice dalam laga yang dimenangi tim ibu kota Prancis itu dengan skor 3-2. Sang pemain terjatuh sambil menahan sakit hebat sesaat setelah mencetak gol, sebelum akhirnya ditandu keluar lapangan dalam suasana yang sangat emosional.

Iklan

Harian Prancis "L'Equipe" mengungkapkan bahwa pemeriksaan awal yang dijalani Doue menunjukkan ia mengalami cedera lutut serius, yang diduga kuat berupa robek ligamen anterior cruciatum (ACL). Media tersebut juga menyebut sang pemain bakal absen dari pertandingan selama beberapa bulan.

Doue akan menjalani pemindaian MRI pada hari Minggu untuk memastikan jenis dan tingkat keparahan cederanya secara akurat, sebelum klub mengeluarkan pengumuman resmi.

Cedera itu terjadi pada menit ke-40, hanya beberapa menit setelah Doue mencetak gol kedua Paris Saint-Germain. Penyerang asal Prancis tersebut terjatuh sambil berteriak kesakitan dan memegangi lutut kanannya. Momen itu membuat rekan-rekan setim dan staf pelatih cemas, terlebih sang pemain tampak menyadari betapa seriusnya cedera yang ia alami, sebelum tim medis turun tangan untuk membawanya keluar lapangan.

Pelatih Paris Saint-Germain asal Spanyol, Luis Enrique, tidak menyembunyikan besarnya kekhawatiran seputar cedera anak asuhnya. Ia menyebut cedera tersebut serius, sembari menegaskan bahwa hasil pemeriksaan medis harus ditunggu sebelum diagnosis akhir ditetapkan.

Iklan Iklan

"Kami harus menunggu hasil pemeriksaan besok, tetapi ini cedera serius, itu jelas. Kami sudah melihatnya di televisi," ujarnya seusai laga. Ia menambahkan bahwa cedera semacam ini merupakan bagian dari sepak bola profesional.

Topik Terkait

Enrique juga mengaku sudah berbicara dengan Doue setelah insiden tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa sang pemain mampu pulih serta kembali ke lapangan dengan lebih kuat. "Saya yakin dia akan pulih sepenuhnya dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Saya sudah berbicara dengannya, dan sekarang dia berada di ruang ganti. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan akhir untuk mengetahui jenis cederanya secara pasti," jelasnya.

Cedera ini menambah penderitaan Paris Saint-Germain, yang sudah kehilangan winger asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia. Pemain tersebut mengalami robek ligamen anterior cruciatum (ACL) lutut kanan saat menghadapi Barcelona pada 20 Oktober dan kemudian menjalani operasi, dengan perkiraan absen hingga akhir musim. Kemungkinan Doue mengalami cedera yang sama pun menjadi sumber kekhawatiran tambahan bagi tim ibu kota Prancis tersebut.

Iklan

Doue mengawali musim dengan impresif dan melanjutkan ketajamannya saat menghadapi Nice. Ia mencetak gol setelah Paris Saint-Germain menyamakan kedudukan lewat penalti yang dieksekusi Senny Mayulu pada menit ke-31. Gol sang penyerang Prancis lahir semenit kemudian melalui serangan cepat yang ia tuntaskan dengan baik, sebelum penampilannya terhenti akibat cedera yang membayangi kemenangan timnya.

Meski kehilangan Doue, Paris Saint-Germain mampu memenangi laga dengan skor 3-2 setelah Ferran Torres mencetak gol pada menit ke-85, sebelum Ali Abdi memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90. Hasil ini menjadi kemenangan ke-12 beruntun Les Parisiens di semua kompetisi dan yang kedelapan di Ligue 1, sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dengan keunggulan 5 poin atas Lille. Namun, kegembiraan atas kemenangan itu meredup di tengah kekhawatiran mengenai durasi absennya salah satu pilar lini serang mereka.