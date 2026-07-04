"Pukulan telak bagi kami".. Prancis menyesali kepergian Bouadi dan mengungkap alasan mengapa ia memilih Maroko

Federasi Sepak Bola Prancis mengungkap alasan yang mendorong gelandang muda Ayoub Bouadi untuk membela tim nasional Maroko, meskipun ia telah bermain di semua kategori usia tim nasional Prancis, sebelum tampil gemilang bersama "Singa Atlas" di Piala Dunia 2026.

Bouadi (18 tahun) kini menjadi salah satu penemuan paling menonjol di turnamen ini, setelah menarik perhatian sejak pertandingan pertamanya melawan Brasil, dan menunjukkan performa luar biasa di lini tengah timnas Maroko, menyusul keputusannya pada Mei lalu untuk membela Maroko di level internasional.

Dalam pernyataannya kepada surat kabar The Athletic, Direktur Teknis Nasional Federasi Sepak Bola Prancis, Hubert Fournier, mengatakan bahwa Bouadi adalah salah satu talenta terkemuka yang telah dipantau Prancis selama bertahun-tahun.

Ia menambahkan: “Bouadi adalah talenta luar biasa di kelompok usianya, dan kami sangat memahami kemampuannya. Kehilangannya merupakan pukulan berat bagi Federasi Sepak Bola Prancis, namun pada akhirnya keputusan itu adalah keputusan pribadinya.”

Fournier menjelaskan bahwa pemain tersebut telah melalui semua tahap pengembangan di tim-tim nasional Prancis, menghabiskan sekitar satu setengah tahun bersama tim U-21, dan masuk dalam daftar perluasan tim senior, namun staf pelatih belum siap untuk memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia.

Ia mencatat bahwa pelatih Prancis, Didier Deschamps, menilai Bouadi “belum siap” untuk bermain bersama tim nasional senior, mengingat persaingan yang ketat di dalam skuad “Les Bleus”, yang membuka peluang bagi Maroko untuk merekrutnya.

Fornier mengatakan: “Menjelang Piala Dunia, Deschamps memutuskan untuk tidak memanggilnya, sementara Maroko memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Saya memahami sudut pandangnya dan pilihannya.”

Bouadi memiliki rekam jejak yang gemilang bersama tim-tim nasional Prancis di level junior, di mana ia telah tampil dalam 8 pertandingan bersama tim U-16, 5 pertandingan bersama tim U-17, 3 pertandingan bersama tim U-18, dan satu pertandingan bersama tim U-20, serta 10 pertandingan bersama tim U-21 antara November 2024 dan Maret 2026.

Saat mengumumkan keputusannya untuk membela Maroko, sang pemain menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mengurangi kebanggaannya atas masa-masa yang dihabiskannya bersama tim nasional Prancis, dan ia berkata: “Saya bangga mengenakan seragam Prancis di level junior, dan saya akan selalu bangga dengan budaya ganda serta akar saya.”

Menurut surat kabar The Athletic, Federasi Sepak Bola Maroko telah berupaya keras untuk meyakinkan Bouadi agar membela “Singa Atlas”, dengan mengadakan beberapa pertemuan dengannya dan anggota keluarganya, hingga ia mengambil keputusan sebelum dimulainya Piala Dunia.

Laporan tersebut menambahkan bahwa sang pemain pada awalnya cenderung membela Prancis, dan bahkan melakukan percakapan dengan Zinedine Zidane, yang dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis. Namun, Zidane menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak dapat memberikan jaminan apa pun mengenai masa depannya di tim nasional senior, yang pada akhirnya mendorongnya untuk memilih membela Maroko.