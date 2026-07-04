Pukulan telak bagi Deschamps... Bintang Prancis absen dalam laga melawan Paraguay

Prancis mengalami pukulan telak beberapa jam menjelang pertandingan penentu melawan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah dipastikan bahwa Aurélien Chouaméni tidak dapat bermain akibat cedera paha, dan akan digantikan oleh Mano Kone di lini tengah.

Jaringan berita Prancis “RMC” mengutip sumber-sumber yang dekat dengan tim nasional Prancis, bahwa Chouameni mengalami cedera menjelang pertandingan, di mana wakil kapten tersebut merasakan nyeri di paha kirinya selama sesi latihan pada Jumat kemarin, sehingga ia akan absen dalam pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay hari Sabtu ini di Philadelphia.

Perkiraan masa pemulihan pemain Real Madrid ini saat ini sekitar 4 hari, dan jika semuanya berjalan lancar, ia diperkirakan akan kembali bermain pada pertandingan perempat final yang dijadwalkan pada 9 Juli, asalkan tim berhasil lolos.

Staf pelatih yang dipimpin oleh Didier Deschamps akan memantau kondisi Chouameni dengan cermat, sementara Manu Koné kemungkinan besar akan menggantikannya di lini tengah, sebuah perubahan terpaksa yang mungkin memengaruhi keseimbangan tim Prancis.

Susunan pemain Prancis setelah absennya Chouaméni diperkirakan sebagai berikut:

Penjaga gawang: Maignan

Pertahanan: Kondé, Upamecano, Saliba, Deny.

Lini tengah: Koné, Rabiot, Oulissi

Lini depan: Dembélé, Barkola, Kylian Mbappé.