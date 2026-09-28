Pukulan telak bagi adik bungsu Kylian Mbappe

Ethan Mbappe, saudara bintang Prancis Kylian Mbappe sekaligus gelandang Lille, menerima pukulan telak setelah dipastikan absen dalam tiga pertandingan Liga Champions Eropa, menyusul hukuman yang dijatuhkan Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" kepadanya.

Ethan sebelumnya menerima kartu merah saat Lille menghadapi Real Betis, yang berakhir dengan kekalahan tim Prancis itu dengan skor 3-2, setelah ia memukul bek tim Spanyol Natan dengan sikunya, dalam insiden yang membuatnya absen cukup lama dari perjalanan timnya di kancah kontinental.

Menurut surat kabar "L'Equipe", UEFA memutuskan menghukum Ethan Mbappe larangan bertanding tiga laga, sehingga ia absen dalam pertandingan melawan Arsenal di Emirates Stadium pada 13 Oktober, Galatasaray pada 21 Oktober, dan Bodo/Glimt di Norwegia pada 3 November.

Saudara Kylian Mbappe itu akan tersedia untuk kembali ke ajang Liga Champions Eropa saat Lille menghadapi Bayern Munich pada 25 November, setelah masa hukumannya berakhir, demikian yang dilaporkan situs "Foot Mercato" Prancis.











