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Pukulan Telak: Al-Ittihad Umumkan Bintangnya Alami Cedera Robek Ligamen Silang

Al Ittihad
R. Fernandes
Saudi Pro League
Arab Saudi
Portugal

Awal yang mengecewakan

Klub Al Ittihad mengumumkan, pada hari Minggu ini, cedera robekan ligamen anterior cruciate yang dialami salah satu pemain bintangnya.

Al Ittihad menyatakan, dalam pernyataan di akun resminya di jejaring "X": "Pemeriksaan medis yang dijalani pemain tim utama sepak bola, Roger Fernandez, di Pusat Medis Internasional setelah cedera yang dialaminya selama sesi latihan kemarin, menunjukkan bahwa ia mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate lutut kiri."

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Pernyataan itu menambahkan: "Tim medis klub saat ini tengah menyelesaikan pengaturan yang diperlukan untuk melakukan operasi bedah pada pemain tersebut dalam beberapa hari mendatang, sebagai persiapan untuk memulai program pengobatan dan rehabilitasinya sesuai dengan rencana medis yang telah disusun demi kembalinya ia ke lapangan."

Dengan demikian, Roger Fernandez akan absen sepanjang sebagian besar musim baru bersama Al Ittihad.

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Al Ittihad telah mendatangkan Roger Fernandez pada musim panas lalu, datang dari Sporting Braga dengan nilai 32 juta euro sebagai jumlah pokok, ditambah 2,5 juta euro sebagai bonus yang terkait dengan pencapaian kolektif dan gelar.

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