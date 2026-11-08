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DFB kehilangan satu lagi talenta yang memilih negara lain. Pemain timnas junior Jerman, Matteo Palma, dipanggil ke timnas senior Italia.

Seperti diumumkan Squadra Azzurra pada Sabtu, pelatih Roberto Mancini memanggil bek Udinese Calcio itu untuk laga Nations League melawan Prancis dan Belgia sebagai pengganti bek tengah Gianluca Mancini (AS Roma) yang cedera. Gianluca tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun karena pernikahan, dengan Roberto.

Dengan pemanggilan itu, Palma telah berpindah federasi. Namun, sekalipun menjalani debut, pemain berusia 18 tahun itu secara teori masih bisa membela timnas Jerman, asalkan memenuhi sejumlah syarat dalam statuta FIFA. Seorang pemain dapat membela negara lain jika ia telah tampil paling banyak dalam tiga pertandingan (resmi maupun uji coba), belum berusia 21 tahun saat penampilan terakhirnya, belum pernah tampil di Piala Dunia atau Piala Eropa, penampilan terakhirnya terjadi setidaknya tiga tahun lalu, dan ia sudah memiliki kewarganegaraan negara yang diwakili federasi lain tersebut sebelumnya.

Syarat-syarat itu masih terpenuhi oleh Palma. Ia lahir di Berlin pada Maret 2008, mula-mula bermain untuk tim junior Italia, lalu membela tim Jerman U-16, U-17, dan U-18. Palma menimba ilmu di Hertha BSC sebelum pindah ke Udinese pada 2022. Musim lalu, ia sudah beberapa kali tampil bersama tim utama, kemudian dipinjamkan ke klub divisi dua Sampdoria Genoa pada paruh kedua musim. Kini, ia menjadi anggota tetap skuad senior Udinese.

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Matteo Palma kini menjadi pemain inti di Serie A

Setelah mengalami cedera otot pada awal musim, Palma bahkan berhasil menjadi pemain inti. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam empat pertandingan terakhir Udinese di Serie A. Dengan hanya lima poin dari 11 pertandingan, Udinese saat ini berada di dasar klasemen.

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Udinese juga memiliki pertahanan terburuk kedua di liga setelah kebobolan 25 gol. Meski begitu, Palma termasuk salah satu talenta paling menjanjikan di negara tersebut. Pada September lalu, pemain muda itu masih belum menentukan timnas mana yang ingin ia bela. "Saya menjalin kontak dengan kedua timnas, tetapi belum mengambil keputusan. Ini belum saat yang tepat untuk menerima salah satu tawaran tersebut," katanya kepada jurnalis transfer Gianluca Di Marzio.

Getty Images

Talenta mana saja yang sudah lepas dari DFB?

Kini, keputusan itu datang lebih cepat dari perkiraan. Setelah Kenan Yildiz, Can Uzun, Paul Wanner, dan Ibrahim Maza, ini menjadi pukulan terbaru bagi DFB dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Jürgen Klopp memanggil Wael Mohya dari Borussia Mönchengladbach, talenta yang sangat menjanjikan, ke dalam skuadnya untuk pemusatan latihan mendatang. Mohya juga memenuhi syarat untuk membela Maroko.

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Penyerang Nicolo Tresoldi juga bisa membela Italia, tetapi baru ingin mengambil keputusan setelah tampil bersama Jerman di Piala Eropa U-21 musim panas mendatang.

Sementara itu, posisi bek tengah hanya menyisakan sedikit tempat bagi pemain lain. Selain Jonathan Tah (Bayern Munich), Waldemar Anton, dan Nico Schlotterbeck (keduanya BVB) yang sudah menjadi pilihan utama, Malick Thiaw (Newcastle United) dan Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) terpilih untuk laga melawan Serbia dan Belanda. Sebaliknya, Yann-Aurel Bisseck, yang merupakan pemain inti Inter Milan, secara mengejutkan tidak dipanggil.