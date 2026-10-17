Paris Saint-Germain kembali dari markas Strasbourg dengan kemenangan berharga 3-1 pada pekan ketujuh Ligue 1, namun mereka menerima pukulan yang mengkhawatirkan akibat cedera, hanya tiga hari sebelum laga yang dinanti melawan Barcelona di Liga Champions.

Jaringan Prancis "RMC Sport" menyebutkan bahwa tim asal ibu kota Prancis itu, yang memastikan kemenangan berkat tampilan gemilang para pemain pengganti, mengakhiri malam tersebut dengan kekhawatiran mengenai kondisi fisik sejumlah pemainnya, terutama bek sayap Portugal Nuno Mendes dan winger Prancis Magnes Akliouche.

Meski laga berlangsung sulit dan pelatih Luis Enrique mengandalkan susunan pemain yang dirotasi, Paris Saint-Germain berhasil membalikkan keadaan dan meraih kemenangan 3-1, dengan kontribusi dua pemain pengganti Ousmane Dembele dan Desire Doue. Namun kemenangan itu tak lepas dari masalah menjelang ujian Eropa yang dinanti.

Cedera Nuno Mendes mengacaukan perhitungan Luis Enrique

Nuno Mendes meninggalkan lapangan karena cedera pada menit-menit akhir, yang memicu kekhawatiran di dalam tim kepelatihan, terutama dengan semakin dekatnya laga krusial melawan Barcelona di Liga Champions.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Luis Enrique mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Saya berharap cederanya tidak serius. Kami akan mengevaluasi situasinya besok, dan kami tidak ingin mengambil risiko."

Situasi semakin sulit setelah Paris Saint-Germain menghabiskan seluruh jatah pergantian pemain, sehingga tim harus menyelesaikan menit-menit sisa dengan 10 pemain setelah bek sayap Portugal itu keluar, sembari menunggu kejelasan mengenai jenis cederanya dan sejauh mana ia bisa tampil pada laga berikutnya.

Tekel keras memicu kontroversi soal cedera Akliouche

Kekhawatiran Paris Saint-Germain tidak berhenti pada cedera Nuno Mendes, karena Magnes Akliouche mengalami cedera pergelangan kaki pada menit-menit awal pertandingan, setelah tekel keras dari pemain Strasbourg, Guela Doue.

Momen tersebut memicu ketidaksenangan di dalam klub ibu kota Prancis, di tengah pertanyaan mengenai tidak dikeluarkannya kartu merah bagi pemain Strasbourg tersebut.

Tayangan ulang menunjukkan bahwa kaki Mitchell tersangkut di pergelangan kaki Akliouche saat berusaha menjangkau bola.

Kedua cedera itu menempatkan Luis Enrique di hadapan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai pilihan-pilihannya sebelum menghadapi Barcelona, pada saat tim membutuhkan kekuatan penuh untuk melewati ujian Eropa tersebut.

Gambaran yang lebih jelas diperkirakan akan muncul setelah evaluasi kondisi medis para pemain, sementara Paris Saint-Germain menanti hasil pemeriksaan untuk menentukan peluang keduanya tampil pada laga yang dijadwalkan Selasa.