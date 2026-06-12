Pukulan dari masa lalu mengacaukan rencana Mourinho di Madrid

Belum lama pasar transfer musim panas dibuka, José Mourinho asal Portugal yang kembali memimpin Real Madrid sudah mulai menerima kabar yang saling bertentangan mengenai rencana barunya di Santiago Bernabéu, dan itu terjadi setelah "The Special One" mendapat pukulan tak terduga dari klub lamanya, Manchester United.

Gelandang West Ham United, Matheus Fernandes, yang ditetapkan Mourinho sebagai prioritas utama untuk memperkuat skuad Los Blancos, kini semakin dekat untuk menandatangani kontrak dengan Manchester United. Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Inggris "The Times", "Setan Merah" telah memimpin dalam perburuan untuk merekrut pemain tersebut, mengungguli Real Madrid dan Arsenal, dan indikasi menunjukkan bahwa pemain internasional Portugal tersebut, yang nilainya diperkirakan mencapai 80 juta poundsterling (lebih dari 90 juta euro), kini berada di ambang mengenakan seragam United.

Berita ini menjadi pukulan telak bagi rencana Mourinho, yang sebelumnya telah menyampaikan kepada manajemen bahwa tim perlu merekrut gelandang yang memiliki kualitas teknis yang saat ini kurang dimiliki tim, dan ia melihat Fernandes sebagai potongan yang hilang. Meskipun pelatih menginginkannya, kesepakatan ini sejak awal dipenuhi dengan kendala karena tuntutan finansial yang tinggi dari West Ham, yang bersikeras menjualnya dengan harga fantastis meskipun tim tersebut mengalami penurunan performa, mengingat mereka baru saja merekrutnya setahun yang lalu dengan harga 45 juta euro.

Yang semakin memperkuat spekulasi tentang kedekatan pemain tersebut dengan Madrid dalam beberapa pekan terakhir adalah kewarganegaraannya yang sama dengan pelatih Real Madrid, serta fakta bahwa ia diwakili oleh agen terkenal Jorge Mendes. Namun, masuknya Manchester United dengan kuat memupus harapan tersebut, sehingga Los Blancos kehilangan target utama sebelum bursa transfer mencapai puncaknya.