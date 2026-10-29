Michael Carrick, pelatih Manchester United, menerima pukulan baru menyusul kemungkinan absennya sang penyerang Benjamin Sesko hingga setidaknya bulan Januari mendatang akibat cedera.

Pemain berusia 23 tahun itu mengalami masalah tersebut sejak awal musim, dan menit bermainnya dikelola dengan hati-hati ketika klub berusaha membantunya memulihkan kebugaran fisik sepenuhnya, namun kini tampaknya upaya tersebut sia-sia belaka.

Sesko belum tampil bersama Manchester United sejak kekalahan dari Brighton di Piala Carabao pada 16 September lalu, ketika ia ditarik keluar pada menit ke-66.

Sesko absen dari periode persiapan musim akibat keluhan ini, yang juga dideritanya musim lalu dan kembali muncul saat melawan Liverpool pada bulan Mei, sehingga menyebabkannya absen pada tiga pertandingan terakhir di Liga Primer Inggris.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Menurut surat kabar Inggris "Daily Mail", ia akan absen dari lapangan hingga tahun baru, yang menjadi pukulan telak bagi Manchester United di tengah periode penampilan yang sulit dan membuat Michael Carrick tanpa penyerang utama.

Winger kanan Bryan Mbeumo bermain di posisi nomor 9, di mana ia memulai lima pertandingan terakhir di posisi tersebut pada seluruh ajang, setelah Carrick kehilangan kepercayaan terhadap pemain Belanda Joshua Zirkzee.

Sejak bergabung dengan Manchester United dari Leipzig dalam transfer senilai 73,7 juta pound sterling pada Agustus 2025, Sesko telah tampil dalam 38 pertandingan di seluruh ajang, mencetak 14 gol dan memberikan satu assist.

Sesko akan absen pada pertandingan-pertandingan krusial di Liga Primer Inggris, termasuk laga melawan Chelsea, Liverpool, dan Arsenal, selain setidaknya tiga pertandingan di Liga Champions Eropa.

Manchester United saat ini menempati peringkat ke-16 di Liga Primer Inggris, unggul satu poin dari zona degradasi, yang menambah tekanan di atas kepala sang pelatih Michael Carrick.

Carrick tetap terancam dipecat dari kursi kepelatihan Manchester United, di tengah hasil-hasil yang mengecewakan sejak awal musim ini, di mana ia hanya meraih satu kemenangan di Premier League dalam 8 pekan.

Hal ini terjadi bersamaan dengan krisis Carrick dengan kapten United Bruno Fernandes yang mengkritik pelatihnya secara terbuka di hadapan media setelah kekalahan (4-1) dari Como di Liga Champions Eropa.