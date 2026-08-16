Masa depan pemain Argentina Julian Alvarez mengalami perkembangan baru yang bisa mengocok ulang peta kesepakatan pada hari-hari terakhir bursa transfer, setelah penyerang Atletico Madrid itu menolak untuk pindah ke Arsenal, meski pelatih Mikel Arteta turun tangan secara pribadi dalam upaya meyakinkannya untuk bergabung dengan klub Inggris tersebut, menurut yang diungkapkan Basel Tabbal, koresponden jaringan "beIN Sports" di Barcelona.

Menurut Tabbal, Atletico Madrid tidak keberatan Alvarez pergi ke Arsenal, di saat sang pemain bersikeras menolak opsi tersebut, hal yang menempatkan klub asal Madrid itu dalam posisi sulit, terutama karena penyerang Argentina itu masih berpegang pada keinginannya untuk pindah ke Barcelona, yang menjadi tujuan favoritnya.

Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari krisis yang kian memanas antara Alvarez dan Atletico, yang bermula setelah sang pemain, saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia, mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan klub demi mewujudkan apa yang ia sebut sebagai "mimpinya", dalam pernyataan yang secara luas dipahami sebagai keinginan untuk pindah ke Barcelona.

Alvarez sebelumnya telah menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan para petinggi Atletico dan pihak-pihak yang terkait dengan masa depannya, dan bahwa ia memandang kepergian sebagai opsi terbaik bagi semua pihak, hal yang membuka pintu bagi persaingan luas untuk mendapatkan jasanya, di tengah minat Barcelona, Arsenal, dan klub-klub lain untuk merekrutnya.

Namun krisis tidak berhenti pada keinginan sang pemain untuk pergi; sebab Atletico berpegang pada sikapnya yang menolak untuk mempermudah kepindahannya ke Barcelona, terutama karena klub tidak ingin memperkuat pesaing langsungnya di Liga Spanyol.

Sebaliknya, gagasan kepindahan Alvarez ke Arsenal tampak lebih dapat diterima oleh pihak manajemen klub asal Madrid itu, hal yang menjelaskan upaya Arteta meyakinkan sang pemain secara pribadi mengenai proyek Inggris tersebut.

Laporan-laporan terbaru mengindikasikan bahwa Arsenal masih sangat berminat pada Alvarez, meski mengetahui bahwa sang pemain lebih memilih pindah ke Barcelona, sementara klub Inggris itu berupaya memanfaatkan rumitnya hubungan antara sang penyerang dan Atletico untuk merampungkan kesepakatan demi keuntungannya.

Sensitivitas situasi bagi Atletico semakin meningkat dengan kembalinya Alvarez ke sesi latihan, di mana surat kabar "AS" memberitakan bahwa klub menunggu sang pemain untuk meminta maaf dan fokus bekerja bersama tim, seraya menegaskan bahwa manajemen tidak berniat membuka negosiasi mengenai kepindahannya ke Barcelona, meski spekulasi seputar masa depannya terus berlanjut.

Di sisi lain, Barcelona mendapati dirinya menghadapi persamaan yang sangat rumit; sebab klub Catalan itu menempatkan Alvarez di antara target-target lini serangnya, dan sang pemain lebih memilih mengenakan seragamnya, tetapi merampungkan kesepakatan pertama-tama menuntut untuk melewati sikap Atletico, di samping aspek-aspek finansial yang membuat kesepakatan ini berat bagi kas klub.