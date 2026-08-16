Pukulan baru bagi Atletico: Alvarez meledakkan bom kaliber berat

Berkas masa depan pemain Argentina, Julian Alvarez, mendapatkan perkembangan baru yang bisa mengocok ulang kartu kesepakatan pada hari-hari terakhir bursa transfer, setelah penyerang Atletico Madrid itu menolak pindah ke Arsenal, kendati pelatih Mikel Arteta turun tangan secara langsung dalam upaya membujuknya untuk bergabung dengan klub Inggris tersebut, menurut yang diungkapkan Basel Tabbal, koresponden jaringan "beIN Sports" di Barcelona.

Menurut Tabbal, Atletico Madrid tidak keberatan dengan kepergian Alvarez ke Arsenal, di saat sang pemain bersikeras menolak opsi ini, dan hal itu menempatkan klub asal Madrid tersebut dalam posisi sulit, terutama karena penyerang Argentina itu masih berpegang teguh pada keinginannya untuk pindah ke Barcelona, yang merupakan tujuan favoritnya.

Perkembangan ini datang sebagai kelanjutan dari krisis yang kian memuncak antara Alvarez dan Atletico, yang bermula setelah sang pemain menyatakan, saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia, keinginannya untuk meninggalkan klub demi mewujudkan apa yang ia sebut sebagai "mimpinya", dalam pernyataan yang secara luas dipahami sebagai keinginan untuk pindah ke Barcelona.

Alvarez sebelumnya telah menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan para pejabat Atletico dan orang-orang yang berkepentingan dengan masa depannya, dan bahwa ia menilai kepergian merupakan pilihan terbaik bagi semua pihak, sesuatu yang membuka pintu bagi persaingan luas untuk mendapatkan jasanya, di tengah ketertarikan Barcelona, Arsenal, dan klub-klub lain untuk mengontraknya.

Namun krisis tidak berhenti pada keinginan sang pemain untuk pergi; sebab Atletico berpegang pada sikapnya yang menolak untuk memuluskan kepindahannya ke Barcelona, terutama karena klub tidak ingin memperkuat rival langsungnya di Liga Spanyol.

Sebaliknya, gagasan kepindahan Alvarez ke Arsenal tampak lebih dapat diterima oleh manajemen klub asal Madrid tersebut, dan hal itu menjelaskan upaya Arteta untuk membujuk sang pemain secara langsung dengan proyek Inggris tersebut.

Laporan-laporan terbaru mengindikasikan bahwa Arsenal masih sangat tertarik pada Alvarez, meski mengetahui bahwa sang pemain lebih memilih pindah ke Barcelona, sementara klub Inggris itu berupaya memanfaatkan kerumitan hubungan antara sang penyerang dan Atletico untuk merampungkan kesepakatan demi keuntungannya.

Situasi menjadi semakin sensitif bagi Atletico dengan kembalinya Alvarez ke sesi latihan, di mana surat kabar "AS" mengabarkan bahwa klub menunggu sang pemain untuk meminta maaf dan berfokus pada kerja sama dengan tim, seraya menegaskan bahwa manajemen tidak berniat membuka negosiasi terkait kepergiannya ke Barcelona, kendati spekulasi seputar masa depannya terus berlanjut.

Sebaliknya, Barcelona mendapati dirinya dihadapkan pada persamaan yang sangat rumit; sebab klub Katalan itu menempatkan Alvarez di antara target lini serangnya, dan sang pemain lebih memilih mengenakan seragamnya, tetapi merampungkan kesepakatan pertama-tama membutuhkan pengatasan sikap Atletico, di samping aspek-aspek finansial yang membuat kesepakatan itu berat bagi kas klub.