Pukulan bagi Maroko? Kesepakatan rahasia bawa final Piala Dunia 2030 ke Santiago Bernabeu

Sementara persaingan di ranah media dan suporter antara Spanyol dan Maroko terkait penyelenggaraan laga final Piala Dunia 2030 terus berlanjut, Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" tetap berpegang pada sikap resminya yang berlandaskan netralitas, mengingat belum diambilnya keputusan final apa pun mengenai stadion untuk laga terpenting dalam turnamen ini hingga saat ini.

Meski keputusan resmi mungkin baru akan dikeluarkan setahun lagi, atau bahkan pada 2028, indikasi saat ini tampak cukup jelas. Prediksi di kalangan sepak bola dunia menunjukkan bahwa Stadion Santiago Bernabeu di Madrid tetap menjadi kandidat terkuat untuk menggelar laga final, sementara Casablanca dan Barcelona tampak paling dekat untuk menjadi tuan rumah kedua laga semifinal.

Tidak ada perubahan mendasar pada rancangan yang telah diumumkan sebelumnya, meski terlihat ketegangan yang jelas antara Spanyol dan Maroko akibat perebutan laga final. Sementara itu, data menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek olahraga semata, melainkan juga bercampur dengan perhitungan politik dan kelembagaan, di samping posisi masing-masing negara dalam sistem sepak bola dunia.

Bernabeu di garda depan

Spanyol memiliki pengaruh besar di dunia sepak bola, sebuah fakta yang tidak berusaha disembunyikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, meski terjadi perdebatan yang dipicu oleh persaingan dengan Maroko dalam menjadi tuan rumah laga final.

Sebaliknya, Maroko berhasil selama tahun-tahun terakhir mencapai kemajuan besar di tingkat politik, olahraga, dan organisasi, serta memperkuat kehadirannya dalam sistem sepak bola dunia. Namun, jarak masih tetap ada antara Maroko dan Spanyol dari segi pengaruh, sejarah, dan kehadiran kelembagaan dalam sepak bola.

Menurut data yang beredar, Stadion Santiago Bernabeu masih mempertahankan posisi yang sangat unggul dalam perhitungan penyelenggaraan laga final, sementara prediksi mengarah pada digelarnya salah satu laga semifinal di Casablanca, dan yang lainnya di Barcelona.

Gambaran ini belum berubah hingga saat ini, meski terjadi pernyataan dan kampanye media yang saling berbalas yang kembali membuka perdebatan mengenai identitas kota yang akan menggelar laga penutup, demikian menurut surat kabar "AS" Spanyol.

Kesepakatan tak tertulis antara Real Madrid dan Infantino

Sebagaimana telah disebutkan dalam laporan-laporan media, terdapat pemahaman lama dan tak tertulis antara Real Madrid dan Gianni Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Internasional, yang berlandaskan keyakinan bahwa laga final Piala Dunia 2030 semestinya digelar di ibu kota Spanyol, tepatnya di Stadion Santiago Bernabeu.

Pemahaman ini belum sampai pada tahap kesepakatan resmi atau dokumen yang ditandatangani, karena Federasi Sepak Bola Internasional adalah pihak yang memegang keputusan final terkait lokasi laga Piala Dunia. Namun, keberadaan rancangan ini sejak lama sebagian menjelaskan mengapa nama stadion Real Madrid terus berada di garda depan.

Hubungan antara Real Madrid dan Infantino sempat mengalami kerenggangan selama periode lalu, terutama di tengah perselisihan dan sikap yang berbeda antara kedua pihak, di antaranya pernyataan klub Spanyol tersebut mengenai salah satu langkah yang direncanakan oleh presiden FIFA.

Namun, kerenggangan ini tidak cukup, menurut data saat ini, untuk menggugurkan rancangan sebelumnya mengenai laga final, atau untuk menyingkirkan Stadion Santiago Bernabeu dari lingkaran kandidat terkuat.

Pemilihan FIFA bisa mengubah banyak hal

Berkas Piala Dunia 2030 tidak dapat dipisahkan dari lanskap politik di dalam Federasi Sepak Bola Internasional, terutama karena lembaga itu sendiri tengah mengalami fase ketidakpastian mengenai masa depan kepemimpinannya.

Sejumlah berkas diperkirakan akan menjadi jelas dalam bulan-bulan mendatang, seiring mendekatnya pemilihan presiden Federasi Internasional, di tengah pergerakan Gianni Infantino yang telah dimulai demi kampanye pemilihannya.

Penting pula untuk mengetahui apakah Infantino akan menghadapi pesaing dalam pemilihan, sebuah hal yang gambarannya mungkin akan lebih jelas pada akhir November, sehingga memungkinkan pemahaman terhadap arah tahap berikutnya di dalam Federasi Internasional.

Dengan demikian, pemilihan presiden FIFA bisa menjadi salah satu kunci utama untuk memahami banyak hal yang belum diketahui terkait Piala Dunia 2030, dan bukan sekadar persoalan stadion yang akan menjadi tuan rumah laga final.

Perseteruan berulang soal kota tuan rumah

Skenario yang sama terus berulang dari waktu ke waktu, di mana penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 berubah menjadi poros utama perdebatan antara Spanyol dan Maroko, sementara pernyataan yang saling berbalas mengungkap bahwa tingkat pemahaman dan kerja sama antara kedua pihak tidak seideal yang mungkin terlihat dari luar.

Dalam berbagai kesempatan, Spanyol atau Maroko mengambil inisiatif untuk melontarkan nama kota tertentu sebagai kandidat terkuat untuk menjadi tuan rumah laga final, hal yang memicu gelombang baru perdebatan dan kontroversi.

Namun, sebagian dari perdebatan ini mencerminkan, dalam beberapa kasus, ketidakjelasan mengenai sifat mekanisme yang melaluinya akan ditentukan kota dan stadion tuan rumah laga-laga turnamen, demikian menurut surat kabar "AS".

Proyek Piala Dunia tidak sekadar berlandaskan pada kesepahaman awal antara negara-negara penyelenggara, melainkan pada akhirnya tunduk pada pengelolaan Federasi Sepak Bola Internasional, yang memiliki keputusan final dalam berbagai detail organisasi.

Maroko memperkuat pengaruhnya

Sebaliknya, tidak dapat diabaikan perkembangan besar yang dialami Maroko selama periode terakhir, terutama setelah menjadi negara terakhir yang secara resmi masuk ke dalam berkas penyelenggaraan Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal.

Posisi politik dan olahraga Maroko juga mengalami peningkatan yang signifikan selama bulan-bulan lalu, sejalan dengan kampanye media dan promosi berulang yang berfokus pada kualitas stadion, infrastruktur, dan kesiapan organisasi yang dimiliki negara tersebut.

Kampanye ini, di samping sejumlah pernyataan yang dilontarkan Infantino, memicu banyak pertanyaan di media dan di kalangan suporter, terutama mengenai sejauh mana kemampuan Maroko untuk merebut laga final dari Madrid.

Ketiga negara tersebut, ketika berkas pencalonan masih dalam tahap pengkajian, telah menyusun rancangan yang mencakup Stadion Santiago Bernabeu sebagai stadion yang diperuntukkan bagi laga final.

Namun, rancangan ini tidak berubah menjadi kesepakatan resmi yang mengikat, karena Federasi Sepak Bola Internasional, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Piala Dunia sejak 2022, tetap memegang keputusan final mengenai seluruh detail terkait turnamen.

FIFA bersiap memegang kendali turnamen

Federasi Sepak Bola Internasional diperkirakan akan mulai mengambil alih pengelolaan Piala Dunia 2030 secara lebih langsung dalam bulan-bulan mendatang, setelah pada tahap sebelumnya negara-negara penyelenggara bekerja menyiapkan berkas bersama serta mempersiapkan infrastruktur dan stadion.

Salah satu langkah pertama adalah pembentukan perusahaan yang akan mengelola turnamen, sebuah langkah yang hingga kini belum dilaksanakan, sebagaimana belum ditentukan pula waktu resmi untuk menggelar pertemuan atau menerbitkan dokumen di dalam Federasi Internasional guna memulai proses ini.

Saat kemitraan organisasi ini diluncurkan, FIFA akan mulai secara praktis mengelola detail turnamen, termasuk penentuan kota-kota kandidat tuan rumah laga, demikian menurut surat kabar "AS".

Langkah ini akan didahului dengan peninjauan dokumen-dokumen milik setiap kota, serta kunjungan lapangan ke stadion dan fasilitas, di samping penilaian sejauh mana kemajuan pekerjaan pembangunan stadion-stadion baru, dan pembaruan yang diperlukan pada stadion-stadion yang sudah ada agar sesuai dengan standar Federasi Internasional.

Dengan demikian, proses pemilihan kota dan stadion tidak akan hanya bergantung pada pernyataan atau kampanye media, melainkan akan tunduk pada serangkaian prosedur teknis dan organisasi yang dipimpin FIFA.

Keputusan masih jauh

Data-data ini mengungkap bahwa perdebatan saat ini mengenai final Piala Dunia 2030 tidak selalu mencerminkan sikap resmi di dalam Federasi Sepak Bola Internasional.

Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai stadion laga, sebagaimana perseteruan resmi belum memasuki tahap-tahap penentu. Hal ini mungkin membutuhkan setidaknya setahun lagi sebelum proses pemilihan dimulai secara lebih jelas, dan boleh jadi penentuan akhir baru terjadi pada 2028.

Para pejabat FIFA dijadwalkan akan kembali mengunjungi stadion dan fasilitas yang akan masuk ke dalam persaingan, di samping meninjau kesiapan dan kemampuannya untuk menjadi tuan rumah laga-laga turnamen sesuai dengan persyaratan dan standar internasional.

Dengan demikian, apa yang terjadi saat ini antara Spanyol dan Maroko dapat digambarkan sebagai perseteruan dini demi pengaruh, citra, serta pesan politik dan olahraga, lebih daripada sekadar perlombaan resmi yang telah memasuki tahap-tahap akhirnya.

Bernabeu tetap menjadi kandidat terkuat

Meski dengan segala perhitungan ini, Stadion Santiago Bernabeu masih hadir dengan kuat di jantung lanskap ini, baik karena posisi Real Madrid di kancah dunia, karena posisi Spanyol dalam sistem sepak bola, maupun sebagai hasil dari rancangan sebelumnya yang menempatkan stadion tersebut dalam rencana penyelenggaraan final.

Sebaliknya, Maroko berupaya memanfaatkan perkembangan besar yang telah dicapainya di tingkat sepak bola, infrastruktur, dan pengaruh politik demi memperkuat peluangnya, serta tidak puas dengan hanya berperan sebagai mitra dalam penyelenggaraan.

Namun, kata akhir tidak akan berada di tangan Spanyol maupun Maroko, melainkan di tangan Federasi Sepak Bola Internasional, yang dalam periode mendatang akan memulai proses penilaian menyeluruh terhadap stadion dan kota, sebelum sampai pada keputusan final.

Oleh karena itu, pertempuran memperebutkan final Piala Dunia 2030 belum dimulai secara resmi, tetapi telah benar-benar dimulai di tingkat media dan politik. Boleh jadi bulan-bulan mendatang akan menjadi penentu dalam menentukan bentuk perseteruan ini, terutama dengan mendekatnya pemilihan presiden FIFA.

Untuk saat ini, gambaran yang paling mendekati kenyataan adalah berlanjutnya Santiago Bernabeu di garda depan perebutan laga final, dengan hadirnya Casablanca dan Barcelona dalam lingkaran kandidat tuan rumah kedua laga semifinal, tetapi tanpa adanya keputusan resmi yang memastikan persoalan ini hingga saat ini.