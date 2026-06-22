Pujian dari Spanyol: Yamal seperti Ronaldo pada masa keemasan Real Madrid

Ciro López, analis di program Tiempo de Juego, mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa terhadap penampilan Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, dalam laga melawan Arab Saudi.

Yamal tampil gemilang dalam pertandingan melawan Arab Saudi, yang berakhir dengan kemenangan tim Spanyol, La Roja, dengan skor 4-0, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Situs web Radio Cadena Cope memuat pernyataan López, di mana ia mengatakan, “Yamal adalah pemain yang mengubah segalanya; dia adalah Messi kami, atau seperti Cristiano Ronaldo pada masa keemasan Real Madrid.”

Ia juga menyoroti bahwa Yamal mampu mengacaukan keseimbangan lawan, dan kehadirannya sejak awal benar-benar mengacaukan rencana pertahanan apa pun yang mungkin disusun oleh lawan.

Ia menambahkan, “Lawan memiliki pengaruh terhadap hasil pertandingan; Arab Saudi tidak bermain secara murni defensif seperti Cape Verde, yang memudahkan tugas Los Matadores.”

Namun, pada akhirnya, ia menekankan bahwa faktor penentu sesungguhnya adalah dimasukkannya Lamine Yamal ke dalam susunan pemain inti.