Bagikan Ikuti GOAL di Google

Paris Saint-Germain dan Bayern Munich bersiap bersaing untuk merekrut sensasi Roma, Donyell Malen, pada bursa transfer Januari. Penyerang asal Belanda itu tampil tajam di Serie A, sehingga dua klub besar Eropa tersebut mengincar transfer bernilai besar di tengah krisis cedera yang mereka alami.

Iklan

PSG dan Bayern incar Malen

PSG dan Bayern bersiap mengajukan tawaran kepada Roma pada bursa transfer Januari. Kedua klub menjadikan Malen target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer musim dingin. Penyerang berusia 27 tahun itu tampil luar biasa di Serie A musim ini. Menurut Calcio Mercato, performanya yang istimewa menarik perhatian serius dari klub-klub besar Eropa tersebut.

Kedua klub sangat membutuhkan tambahan pemain di lini serang secepatnya setelah sejumlah pemain mengalami cedera parah. Situasi ini membuka peluang terjadinya persaingan transfer besar pada bursa transfer mendatang.

Krisis cedera picu pencarian pemain

Ketertarikan mendadak terhadap Malen berkaitan langsung dengan krisis cedera besar di Paris dan Munich. PSG baru-baru ini kehilangan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue akibat cedera serius yang membuat keduanya harus absen lama. Bayern menghadapi situasi yang sama beratnya. Klub Jerman itu akan kehilangan peraih Ballon d'Or saat ini, Harry Kane, selama beberapa bulan akibat cedera pergelangan kaki yang parah.

Absennya para pemain tersebut berarti Malen dipastikan langsung mendapat kesempatan bermain di klub mana pun yang merekrutnya. Kepindahan pada pertengahan musim juga bisa memberinya kontrak paling menguntungkan sepanjang kariernya sebagai pemain tim nasional Belanda.

Iklan Iklan

Penyerang paling produktif di Eropa

Malen tengah menikmati periode terbaik dalam karier profesionalnya di ibu kota Italia. Mantan penyerang Borussia Dortmund itu mencetak 16 gol hanya dalam 15 penampilan musim ini. Catatan tersebut menjadikannya pencetak gol terbanyak di Serie A. Setelah baru-baru ini mencetak empat gol melawan Parma, statistik menunjukkan bahwa ia kini menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan Kane sebelum mengalami cedera.

Topik Terkait

Performa gemilangnya membuat nilai transfernya naik dua kali lipat menjadi sekitar €50 juta. Penyerang yang pernah menimba ilmu di akademi Ajax dan Arsenal itu akhirnya mulai memenuhi potensi besarnya.

Roma bersiap menolak tawaran

Roma mengambil sikap tegas menjelang bursa transfer Januari. Klub Italia itu menegaskan bahwa menjual penyerang andalan mereka pada pertengahan musim sama sekali bukan pilihan.

Iklan

Dengan kontrak Malen yang berlaku hingga 2030, Roma tidak berada di bawah tekanan finansial untuk segera menjualnya. Mereka saat ini bersaing memperebutkan gelar Serie A dan menolak melemahkan skuad. Namun, ketegasan itu akan benar-benar diuji jika datang tawaran resmi yang melebihi €50 juta. PSG akan mendapat kesempatan mengamati target utama mereka dari dekat saat menghadapi Roma di Liga Champions pekan ini.