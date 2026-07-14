Xavier Rousseau, koki tim nasional Prancis sejak 2017, mengungkap rahasia hubungannya dengan para bintang “Les Bleus” yang telah ia dampingi secara langsung selama hampir 10 tahun, serta perannya yang tak terlihat dalam keberhasilan mereka meraih gelar Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia.

Jauh dari sorotan lapangan dan lensa kamera, ada orang-orang yang memainkan peran krusial dalam kesuksesan tim-tim besar. Di kamp pelatihan Prancis, nama Xavier Rousseau menonjol—ia adalah koki yang bertanggung jawab atas pola makan para pemain, serta sosok yang dipercaya Kylian Mbappé sejak bergabung dengan tim nasional saat berusia 17 tahun.

Dalam wawancara dengan majalah “Actu Paris”, Rousseau mengatakan, “Seiring berjalannya waktu, terjalin hubungan istimewa dengan beberapa pemain. Saya melihat Mbappé bergabung dengan tim nasional saat berusia 17 tahun. Rahasianya bukan hanya pada pola makan yang seimbang, tetapi juga pada cara memasak yang cerdas.”

Russo memantau dengan cermat asupan kalori para pemain dan memastikan bahwa menu makanan mereka dirancang untuk mencapai performa terbaik. Pada Piala Dunia 2018, ia bersama seluruh staf teknis dianugerahi medali kemenangan setelah Prancis menjuarai turnamen tersebut.

Perjalanan Russo di dunia kuliner dimulai dengan sebuah panggilan telepon yang mengubah arah hidupnya. Saat itu, ia sedang bersiap untuk berangkat ke Kepulauan Canary guna melanjutkan studi, ketika ia menerima tawaran dari restoran mewah “Pavillon Ledoyen” di Jalan Champs-Élysées, Paris.

Russo menceritakan, “Saya memiliki kamar seluas tidak lebih dari 10 meter persegi di dekat restoran itu, dan saya bekerja pagi dan sore tanpa istirahat sama sekali.”

Setelah itu, ia berpindah-pindah di beberapa restoran di ibu kota, lalu bekerja sebagai koki di kompleks tenis Roland Garros dan arena pacuan kuda di Vincennes, tempat ia memperluas jaringan relasinya. Pada tahun 2017, Federasi Sepak Bola Prancis mempekerjakannya untuk mengawasi dapur tim nasional.

Selama sembilan tahun terakhir, Rousseau terus bekerja bersama “Les Bleus”, menjaga pola makan yang ketat untuk setiap turnamen, dan telah membangun hubungan yang kuat dengan Paul Pogba selama Piala Dunia 2018, sementara ia mendapat penghargaan khusus dari Mbappé yang terus memujinya.

Russo dianggap sebagai salah satu koki terkemuka di Prancis, bahkan Federasi memperbarui kontraknya setiap tahun. Para pejabat Federasi mengatakan, “Tidak ada yang bisa menandinginya di Prancis,” sementara rahasia resepnya tetap dijaga seperti harta karun yang berharga.