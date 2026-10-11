Prestasi yang terulang: City milik "Maresca" mengikuti jejak Guardiola

Manchester City meraih kemenangan yang layak atas Liverpool dengan skor 3-0 di Stadion Anfield, Minggu malam ini, dalam lanjutan pekan keenam Liga Primer Inggris.

City pun mempertahankan posisi puncak klasemen Premier League setelah menambah koleksi poinnya menjadi 18. Di sisi lain, Liverpool tertahan di angka 9 poin dan menempati peringkat kesembilan.

Menurut statistik Stats du Foot: "City meraih kemenangan keenamnya dalam enam pertandingan pertama musim liga, untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka setelah musim 2016-2017 dan 2023-2024."





Awal musim City bersama pelatih mereka Enzo Maresca ini menyamai apa yang dilakukan Pep Guardiola pada musim pertamanya bersama klub berjuluk The Citizens pada 2016-2017, sebelum pelatih asal Spanyol itu mengulanginya kembali (6 kemenangan berturut-turut di pembuka musim) pada 2023-24.

Guardiola meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu, dan manajemen klub Inggris itu kemudian memilih pelatih asal Italia Enzo Maresca, mantan pelatih Chelsea.

Liverpool sendiri memasuki laga ini tanpa kekalahan dalam lima pekan pertama, dengan dua kemenangan dan tiga hasil seri.

Manchester City memanfaatkan kartu merah Ryan Gravenberch pada menit ke-62 untuk mulai menekan gawang Liverpool. Mereka berhasil membuka keunggulan melalui penyerang andalan asal Norwegia Erling Haaland pada menit ke-65, lalu Jeremy Doku menambah gol kedua hanya tiga menit berselang, sebelum Rayan Cherki melengkapi kemenangan tiga gol itu pada menit ke-78.