Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, hampir menduduki tahta istimewa di final Piala Dunia, yang bahkan tidak pernah berhasil diraih oleh legenda Brasil, Pelé.

Messi membawa timnas Argentina ke final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah mencetak dua gol yang membawa kemenangan atas Inggris dengan skor 2-1, Rabu lalu, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal.

Menurut akun statistik “MisterChip”, Messi berpotensi menjadi pemain kedua yang tampil di final Piala Dunia untuk ketiga kalinya.

Messi sebelumnya telah tampil di final Piala Dunia 2014 di Brasil, saat timnya kalah dari Jerman dengan skor 0-1 pada babak perpanjangan waktu, sebelum akhirnya menjuarai turnamen pada edisi terakhir setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti.

Hanya bek kanan Brasil, Cafu, yang pernah mencapai prestasi ini, di mana ia tampil di final Piala Dunia pada tahun 1994, 1998, dan 2002, serta meraih gelar juara dua kali dan mengalami satu kekalahan.

Meskipun pemain Brasil lainnya, Pelé, adalah pemain dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah—dengan total tiga gelar—ia tidak tampil di final Piala Dunia 1962 di Chili karena cedera.

Perlu dicatat bahwa pertandingan final Piala Dunia 2026 akan digelar pada hari Minggu mendatang, antara tim nasional Argentina dan Spanyol, di Stadion MetLife di New Jersey.