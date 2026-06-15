Prestasi luar biasa Mohamed Salah dalam laga melawan Belgia

Mohamed Salah, bintang tim nasional Mesir, mencetak prestasi luar biasa dalam laga melawan Belgia, hari Senin ini, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik, menulis di akun "X"-nya: "Mohamed Salah, yang merayakan ulang tahunnya hari ini, menjadi pemain tertua (kecuali kiper) yang tampil dalam pertandingan bersama timnas Mesir di Piala Dunia pada usia 34 tahun."

Mereka menambahkan: "Secara umum, Salah adalah pemain tertua yang tampil bersama timnas Mesir di Piala Dunia, setelah kiper veteran Essam El-Hadary yang memegang rekor (45 tahun dan 161 hari)."

Timnas Mesir berada di Grup D bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru.

Salah sebelumnya pernah mencetak gol untuk timnas Mesir di Piala Dunia 2018, namun timnas Mesir masih mencari kemenangan pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia.