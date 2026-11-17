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Akankah Erling Haaland benar-benar segera pindah ke Real Madrid?

Rumor soal potensi kepindahan Erling Haaland ke Real Madrid kembali menguat. Menurut laporan reporter Nick Harris dari platform investigasi Sporting Intelligence, presiden klub Florentino Perez optimistis bisa memboyong sang penyerang dari Manchester City pada musim panas mendatang.

"Florentino Perez semakin yakin Erling Haaland akan bermain untuk Real Madrid musim depan. Itu disampaikan kepada saya oleh seseorang yang baru-baru ini makan siang bersama Pérez," tulis Harris dalam sebuah unggahan di X.

Real Madrid berulang kali dikaitkan dengan potensi transfer Haaland pada masa lalu, terakhir saat kampanye pemilihan presiden klub pada musim panas. Saat itu, penantang Perez, Enrique Riquelme, bahkan menyatakan akan merekrut pemain asal Norwegia tersebut jika memenangkan pemilihan . Ia juga mengklaim Haaland ingin bergabung dengan Real.

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Tak lama kemudian, The Skyblues bahkan merilis pernyataan yang membantah keras klaim Riquelme , yang pada akhirnya memang tidak memenangkan pemilihan. "Laporan dari Spanyol mengenai masa depan Erling Haaland tidak benar. Tidak ada kemungkinan hal itu terjadi, dan tidak ada klausul kontrak yang memungkinkan hal tersebut. Kami mempertimbangkan langkah hukum terkait penggunaan gambar pemain kami dalam konteks ini," bunyi pernyataan klub. Orang-orang terdekat Haaland juga menyebut klaim itu sebagai cerita karangan. Pakar transfer Fabrizio Romano mengutip ayahnya, Alfi, dan agennya, Rafaela Pimenta, yang mengatakan: "Semua ini sangat menghibur, tetapi tidak benar. Kami mendoakan yang terbaik bagi kedua kandidat dalam pemilihan di Real Madrid."

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Namun, situasinya kini berubah secara mendasar. Dalam proses hukum terkait dugaan pelanggaran peraturan keuangan, ManCity terancam sanksi berat , mulai dari larangan transfer dan pengurangan poin hingga degradasi paksa. Jika skenario terburuk terjadi, tidak tertutup kemungkinan sejumlah pemain meninggalkan klub.

Namun, karena klub telah mengajukan banding meski dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan, beratnya sanksi masih belum dapat dipastikan. Sidang banding akan dimulai pada pertengahan Desember 2026. Putusan diperkirakan keluar paling cepat pada awal 2027. Baru setelah itu panel akan menetapkan sanksi secara spesifik.

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Haaland, yang kontraknya berlaku hingga 2034, baru beberapa hari lalu untuk pertama kalinya berbicara soal proses hukum terhadap klubnya . "Itu pertanyaan yang sulit saya jawab. Ini adalah sengketa hukum," katanya kepada TV 2 Sport. Seluruh perkara itu merupakan urusan "antara Premier League dan Manchester City", tambahnya. "Itu akan disidangkan di hadapan sebuah panel. Haruskah saya menjawabnya? Saya tidak tahu. Agak sulit menjawabnya ketika saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang hal itu."

Haaland juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mendalami tuduhan tersebut. "Saya fokus memberikan performa terbaik untuk Manchester City, klub tempat saya menandatangani kontrak lima tahun pada 2022 dan kontrak sembilan setengah tahun pada akhir 2024," kata pemain berusia 26 tahun itu seraya menyatakan bahwa dirinya "bahagia" di Manchester.