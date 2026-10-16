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Presiden Bayern Munich: Saya merasa kasihan pada pemain Liverpool

F. Wirtz
Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
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Brentford
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Hainer mengungkap sikap klub Bayern Munich terhadap pemain tersebut

Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, mengatakan bahwa mendatangkan pemain internasional Jerman Florian Wirtz, gelandang Liverpool, bukanlah topik yang sedang dibahas saat ini, meski ia memuji kemampuan sang pemain.

Hainer menjawab pertanyaan apakah Bayern masih memantau situasi Wirtz di Liverpool dengan mengatakan: "Florian Wirtz adalah pemain luar biasa. Saya hampir merasa sedikit kasihan padanya, karena ia belum menunjukkan level yang ia miliki di Leverkusen saat berada di Inggris, sebab kami juga membutuhkannya di timnas Jerman."

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Presiden klub Bavaria itu menambahkan: "Tapi kami memiliki skuad berkualitas tinggi yang membuat kami sangat senang. Karena itu, hal ini bukan topik yang sedang dibahas bagi kami saat ini."

Wirtz sebelumnya bergabung dengan Liverpool dari Bayer Leverkusen pada Juni 2025 dengan nilai 100 juta pound sterling, yang bisa meningkat menjadi 116 juta dengan bonus, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah klub Inggris tersebut.

Saat itu pemain tersebut lebih memilih pindah ke Liverpool ketimbang Bayern, yang sudah lama berupaya mendatangkannya. Manchester City pun tertarik untuk merekrutnya. Wirtz saat itu menjelaskan pilihannya dengan alasan ingin menjalani pengalaman baru di luar Liga Jerman.

Wirtz tampil dalam 49 pertandingan bersama Liverpool pada musim pertamanya 2025-2026 di seluruh kompetisi, mencetak 7 gol dan menciptakan 8 asis, menurut situs LFChistory yang mengkhususkan diri pada sejarah dan statistik Liverpool. Gol pertamanya dengan seragam klub tersebut tercipta pada 27 Desember 2025, melawan Wolverhampton.

Pada musim ini, ia bermain 8 pertandingan tanpa mencetak gol, serta menciptakan dua asis, yang terakhir untuk Bradley Barcola dalam kemenangan atas LASK dari Austria (6-3), di Liga Champions Eropa.


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