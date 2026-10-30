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Presiden Al-Shabab soal kepindahan Hamam Al-Hammami ke Al-Hilal: Mereka bukan tetangga kami!

Transfers
H. Al-Hammami
Saudi Arabia
Al Hilal
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Saudi Pro League
Arab Saudi

Apakah sang winger Arab Saudi akan pergi?

Abdulaziz Al-Malik, presiden klub Al-Shabab Arab Saudi, menanggapi kabar yang mengaitkan pemainnya, Hammam Al-Hammami, dengan kepindahan ke rival sekota tradisional mereka, Al-Hilal, pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Sejumlah laporan sebelumnya mengungkap keinginan Al-Hilal untuk merekrut Al-Hammami, menyusul penampilan gemilang yang ia tunjukkan bersama timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Al-Malik ditanya mengenai sikapnya terhadap kabar tersebut, dalam pernyataan kepada surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", seusai kemenangan atas Al-Ahli dengan skor 6-1, Jumat malam, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Salah seorang jurnalis bertanya kepada presiden Al-Shabab: "Apakah Hammam (Al-Hammami) akan memperpanjang kontraknya atau pindah ke tetangga Anda?", merujuk pada Al-Hilal, dan ia pun menjawab: "Saat ini kami tidak punya tetangga".

Ia menjelaskan: "Hammam adalah pemain hebat, saat ini ia sedang menjalani perawatan, lalu ia akan bergabung dengan timnas Arab Saudi, dan semoga sukses bersama mereka. Adapun soal perpanjangan kontrak, masih terlalu dini untuk dibahas".

Kontrak Hammam Al-Hammami dengan Al-Shabab berakhir pada penghujung musim ini, sehingga ia diperbolehkan menandatangani kontrak dengan klub mana pun pada bursa transfer musim dingin mendatang, dan pindah ke klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Perlu diingat bahwa winger muda Arab Saudi itu membawa timnas negaranya meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", dan mencetak satu gol pada kemenangan 2-0 atas Uni Emirat Arab di partai final, serta meraih penghargaan pemain terbaik turnamen.

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