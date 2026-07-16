Presentasi Marcos Leonardo di Ajax mengalami penundaan: inilah alasannya

Marcos Leonardo secara tidak resmi sudah menjadi pemain Ajax selama sekitar lima hari, namun konfirmasi resmi dari Amsterdam belum juga keluar. ESPN kini melaporkan bahwa sang penyerang telah berangkat ke negara asalnya, Brasil, untuk mengurus visanya.

Minggu lalu, antara lain Fabrizio Romano mengumumkan bahwa transfer tersebut telah rampung. Sehari kemudian, De Telegraaf menulis bahwa sang pencetak gol telah berhasil lulus tes medis di De Toekomst.

Namun, kedatangan Leonardo belum diumumkan secara resmi oleh Ajax. “Ajax sedang menunggu izin kerja Marcos Leonardo untuk menyelesaikan transfernya ke Amsterdam secara definitif,” tulis ESPN.

“Penyerang asal Brasil itu terbang minggu ini dari kamp latihan Al-Hilal di Austria ke Belanda dan bahkan sudah berada di De Toekomst, tetapi Leonardo kini telah kembali ke negara asalnya, Brasil, untuk mengurus visanya.”

"Penyerang berusia 23 tahun itu diperkirakan akan kembali ke Belanda pada hari Minggu dan bergabung dengan Ajax pada hari Senin untuk mengikuti sesi latihan pertamanya bersama rekan-rekan setim barunya," demikian dilaporkan.

Leonardo akan bergabung dengan Ajax hingga pertengahan 2031, dengan Ajax membayar minimal 17,5 juta euro dan maksimal 19 juta euro kepada Al-Hilal.

Leonardo pindah dari Santos ke Benfica pada awal 2024, kemudian Al-Hilal membelinya beberapa bulan kemudian dengan harga sekitar empat puluh juta euro.

Meskipun memiliki kontrak yang menggiurkan di Arab Saudi, ia bersedia menerima pengurangan gaji demi memungkinkan kembalinya ke Eropa.

Penyerang ini memiliki catatan statistik yang sangat baik. Sejak bergabung dengan Al-Hilal, ia telah tampil dalam 82 pertandingan resmi dan mencetak 48 gol. Dengan demikian, ia tumbuh menjadi salah satu penyerang paling produktif di klub papan atas Arab Saudi tersebut.