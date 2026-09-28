Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, selaku direktur teknik timnas Arab Saudi, telah menetapkan gambaran susunan pemain yang akan diturunkan saat menghadapi Irak, yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa, dalam rangkaian babak ketiga sekaligus terakhir dari kompetisi fase grup di turnamen "Piala Teluk 27" yang saat ini digelar di Kota Jeddah.

Timnas Arab Saudi telah memastikan lolos ke babak semifinal sebelum menjalani laga terakhir, namun pertandingan melawan Irak tetap penting bagi Arab Saudi demi bersaing memperebutkan puncak klasemen grup, seiring keinginan tim pelatih untuk mengakhiri fase grup dengan hasil positif serta memberikan dorongan tambahan bagi para pemain sebelum beralih ke babak gugur.

Baca juga: Balik layar pengkhianatan janji: Jesus menikam Ronaldo di akhir perjalanan!

Donis diperkirakan akan mengandalkan sejumlah elemen yang mampu menjalankan gagasan tekniknya, sembari menjaga keseimbangan antarlini dan bersikap hati-hati dalam menghadapi timnas Irak, terutama di tengah absennya sejumlah pemain akibat cedera yang dialami skuad Arab Saudi selama turnamen.

Berikut susunan pemain yang diperkirakan diturunkan timnas Arab Saudi menghadapi Irak:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais.

Lini pertahanan: Mohammed Abu Al-Shamat, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zikri, Muteb Al-Harbi.

Lini tengah: Mohammed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Saleh Abu Al-Shamat.

Lini depan: Abdullah Al-Salem, Hammam Al-Hammami, Sultan Mandash.

Pertandingan antara Arab Saudi dan Irak memiliki arti khusus bagi Arab Saudi, meski sudah memastikan lolos ke semifinal, karena menjadi peluang untuk memastikan puncak klasemen grup, sekaligus menilai kesiapan para pemain yang diandalkan Donis sebelum menjalani laga berikutnya di babak gugur.