Pratinjau UEFA Nations League Inggris vs Republik Ceko: Semua yang perlu Anda ketahui

Inggris vs Ceko: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 4 6 Okt 2026 - 14.45 Wembley

Inggris dan Ceko akan kick-off pada 6 Oktober 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Inggris berupaya mempertahankan laju dominan di Grup C

Inggris kembali ke kandang di Stadion Wembley untuk menjamu Republik Ceko pada matchday 4 kampanye UEFA Nations League League A 2026/27 mereka di Grup C. Setelah penampilan tandang yang memecahkan rekor pada akhir pekan, skuad Thomas Tuchel berupaya memanfaatkan momentum di depan pendukung sendiri dan memperkokoh kendali di puncak klasemen grup. Bagi Ceko asuhan Santi Denia, perjalanan ke London setelah penampilan sulit melawan Spanyol menjadi tantangan berat saat mereka berusaha menghindari kekalahan kedua dari Inggris dalam rentang dua pekan.

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Penampilan masterclass tujuh gol Inggris di Rijeka

Inggris memasuki laga Selasa malam dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan tandang telak 7-0 atas Kroasia pada matchday 3 (3 Oktober). Kapten Harry Kane dan Bukayo Saka sama-sama mencetak dua gol, ditambah gol dari Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan pemain pengganti Morgan Rogers dalam penampilan menyerang yang tanpa ampun. Performa itu menandai dua kemenangan beruntun untuk Tuchel setelah kemenangan tandang 2-0 atas Ceko di Praha pada matchday 2, yang menempatkan Inggris dalam posisi sangat kuat.

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Masalah kedisiplinan Ceko pada akhir laga di Oviedo

Ceko bertandang ke Wembley dengan harapan bangkit setelah menelan kekalahan tandang 3-1 dari Spanyol di Stadion Carlos Tartiere pada matchday 3 (3 Oktober). Jiří Sláma memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol pada menit ke-68, tetapi kartu kuning kedua yang terlambat untuk Ladislav Krejčí pada menit ke-84 mengganggu upaya mereka sebelum Mikel Merino memastikan kemenangan Spanyol. Tanpa Krejčí yang tidak tersedia karena skorsing, tim Denia harus menunjukkan disiplin bertahan yang sangat tinggi untuk meredam lini depan Inggris.

Duel di Wembley: Kerapatan pertahanan menghadapi serangan bertenaga tinggi

Saat kedua tim bertemu di Praha pada September, gol-gol babak kedua dari Anthony Gordon dan Harry Kane memberi Inggris kemenangan 2-0. Unit sentral Inggris yang diisi Jude Bellingham, Elliot Anderson, dan Trent Alexander-Arnold akan berusaha mengendalikan tempo dan melepas Bukayo Saka serta Anthony Gordon di sisi sayap. Sementara itu, Ceko akan mengandalkan blok rendah yang dipimpin Štěpán Chaloupek dan Robin Hranáč, sembari berupaya menyuplai Adam Hložek lewat serangan balik cepat. Dengan poin penting Grup C dipertaruhkan, pertemuan Selasa ini menjanjikan aksi internasional yang intens sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Thomas Tuchel menghadapi kekhawatiran kebugaran jelang pertandingan ini. Ezri Konsa dan Nico O'Reilly sama-sama absen dari latihan grup sebelum skuad bertolak ke Praha, dan Tuchel mengatakan ia belum yakin apakah keduanya akan tampil. XI proyeksi menempatkan James Trafford di bawah mistar, dengan Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa, dan Lewis Hall di lini belakang, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham, dan Elliot Anderson di lini tengah, serta Bukayo Saka dan Anthony Gordon menopang Harry Kane. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Untuk Ceko, Santi Denia diperkirakan akan menurunkan Lukas Hornicek di bawah mistar di belakang empat bek yang berisi Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama, dan Stepan Chaloupek. Michal Sadilek, Alex Kral, dan Matej Radosta diproyeksikan bermain di lini tengah, dengan Pavel Sulc dan Lukas Ambros mendukung penyerang Adam Hlozek. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk tim tuan rumah.

Performa

Inggris memenangi tiga dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Spanyol di Nations League, meski sebelum itu mereka mengalahkan Prancis 6-4 di perempat-final Piala Dunia. Kemenangan atas Norwegia dan Meksiko juga hadir dalam rangkaian itu, dengan satu-satunya kekalahan lain datang saat melawan Argentina di tahap semi-final.

Ceko mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak enam gol dan kebobolan delapan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia di Nations League, dan mereka tersingkir dari Piala Dunia di fase grup setelah kalah 3-0 dari Meksiko. Hasil imbang 1-1 dengan Afrika Selatan dan kekalahan 2-1 dari Korea Selatan juga terjadi dalam rangkaian tersebut, dengan satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Guatemala.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Euro 2020, ketika Inggris menang 1-0. Inggris memiliki catatan yang lebih baik dalam empat pertemuan head-to-head terakhir, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Ceko. Satu-satunya kemenangan Ceko dalam data tersebut adalah kemenangan 2-1 di Praha pada Kualifikasi Kejuaraan Eropa pada Oktober 2019, hasil yang terjadi setelah kemenangan 5-0 Inggris pada pertemuan sebelumnya di Wembley pada tahun yang sama.

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