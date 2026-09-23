UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Johan Cruijff ArenA

Belanda vs Jerman dimulai pada 24 September 2026 pukul 14.45 EST dan 18.45 GMT.

Jerman dengan wajah baru memulai era bersama pelatih Jürgen Klopp saat mereka membuka kiprah di UEFA Nations League 2026-27 dengan laga tandang melawan rival terdekat Belanda di Amsterdam.

Pria baru memimpin Belanda

Legenda lini tengah Spanyol Xavi menggantikan Ronald Koeman setelah kekalahan mengecewakan Belanda dari Maroko di Piala Dunia.

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Wajah yang familiar di pucuk pimpinan Jerman

Legenda Liverpool Klopp menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala setelah tersingkir lebih awal secara mengecewakan dari Piala Dunia FIFA. Ia memulai masa jabatannya dengan empat pertandingan di UEFA Nations League pada September dan Oktober, dengan menunjuk dua skuad terpisah untuk menjalani empat laga tersebut.

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Brobbey merepotkan

Penyerang Belanda Brian Brobbey mencetak hat-trick untuk Sunderland dalam kekalahan 5-3 terbaru mereka dari Manchester City yang sedang menggila. Penyerang bertubuh kekar itu juga merepotkan dalam laga terbaru melawan juara Premier League Arsenal, jadi Jerman perlu menyusun rencana untuk meredam pemain berusia 24 tahun tersebut.

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Skuad Jerman yang tidak konvensional

Klopp telah menunjuk dua skuad berisi 22 pemain untuk empat laga internasional Jerman. Untuk duel ini dan pertandingan melawan Yunani pada Minggu, 27 September.

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Statistik kunci & kabar cedera

Justin Kluivert dan Donyell Malen mundur dari skuad Belanda karena cedera, sementara Brajan Gruda menarik diri dari skuad Jerman.

Jamal Musiala terlibat dalam tiga gol dalam tiga pertandingan terakhirnya untuk Bayern Munich.

Perkiraan susunan pemain

Belanda (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Jerman (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Kabar tim & skuad

XI proyeksi Xavi Hernandez untuk Belanda adalah: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk tim tuan rumah, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off jika situasinya berubah.

Jerman asuhan Jurgen Klopp diperkirakan akan menurunkan Alexander Nuebel di bawah mistar di belakang empat bek yang terdiri dari Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, dan Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri, dan Serge Gnabry diproyeksikan beroperasi di lini tengah, dengan Jamal Musiala dan Kai Havertz memimpin serangan. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang ditandai untuk tim tamu.

Performa

Belanda menatap pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Maroko di Piala Dunia, yang berakhir dengan kekalahan berdasarkan selisih gol atau syarat kelolosan, sementara penampilan terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan meyakinkan 5-1 atas Swedia. Dalam lima pertandingan tersebut, Oranje mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali, dengan kampanye Piala Dunia itu memperlihatkan ancaman serangan mereka sekaligus kerentanan sesekali di lini belakang.

Performa terbaru Jerman menunjukkan cerita yang lebih campur aduk. Tim asuhan Klopp mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 1-1 melawan Paraguay di Piala Dunia yang mengakhiri turnamen mereka. Mereka mengalahkan Curacao 7-1 pada laga pembuka grup Piala Dunia dan menundukkan Ivory Coast 2-1, tetapi kekalahan dari Ecuador dan Paraguay di fase gugur mengakhiri kampanye mereka. Jerman mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan lima kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Jerman dalam laga UEFA Nations League pada Oktober 2024. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 2-2 ketika Belanda menjamu Jerman di kompetisi yang sama pada September 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Jerman menang dua kali, Belanda sekali, dengan dua hasil imbang, dan kedua tim total mencetak 11 gol dalam rangkaian tersebut.

Klasemen

Grp. 2 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Germany GER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Greece GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Netherlands NED 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbia SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Di Grup 2 UEFA Nations League, Jerman saat ini menempati posisi pertama sementara Belanda berada di peringkat ketiga, yang berarti tim tuan rumah membutuhkan hasil positif untuk memangkas jarak di puncak klasemen.