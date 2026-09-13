Pratinjau UEFA Europa League Sunderland vs AZ Alkmaar: Semua yang perlu Anda ketahui

Sunderland vs AZ Alkmaar: Detail pertandingan

Europa League - Pekan 1 16 Sep 2026 - 15.00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. dan AZ Alkmaar akan kick-off pada 16 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Sepakbola Eropa kembali ke Wearside

Sunderland kembali ke Stadium of Light untuk membuka kampanye fase liga UEFA Europa League mereka melawan tim Belanda, AZ Alkmaar. Setelah kekalahan berat di Premier League pada akhir pekan, tim asuhan Régis Le Bris berupaya bangkit di bawah sorotan lampu dan meraih poin penting sejak awal di depan pendukung tuan rumah. Bagi AZ Alkmaar, perjalanan ke timur laut Inggris setelah hasil imbang di kompetisi domestik memberi peluang untuk menegaskan reputasi mereka di Eropa dan membangun momentum di benua tersebut.

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Kemunduran Black Cats saat melawan Arsenal

Sunderland memasuki laga Rabu ini dengan target bangkit setelah kalah 2-0 di kandang dari Arsenal di Premier League pada Matchday 4 (12 September). Meski mampu bertahan sepanjang babak pertama tanpa gol, Sunderland kebobolan lewat gol menit ke-57 dari Bruno Guimarães sebelum penalti di akhir laga dari Bukayo Saka memastikan kemenangan untuk tim tamu. Hasil itu mengakhiri sepekan tanpa kekalahan yang mencakup hasil imbang 1-1 di markas Brentford dan kemenangan 1-0 atas Hull City di EFL Cup.

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Poin yang terbagi untuk Kaaskoppen di AFAS Stadium

AZ Alkmaar bertandang ke Inggris setelah bermain imbang 1-1 di kandang melawan Willem II di Eredivisie pada Matchday 6 (11 September). Kapten Jordy Clasie membuka skor untuk AZ pada menit ke-32, tetapi Devin Haen menyamakan kedudukan untuk Willem II pada menit ke-81. Hasil itu datang setelah kemenangan tandang 3-2 atas SC Heerenveen, membuat tim asuhan Maarten Martens tetap kokoh di paruh atas klasemen Eredivisie menjelang tugas Eropa.

Bisakah dukungan suporter kandang Sunderland menembus perisai taktis AZ Alkmaar?

Pertemuan antara tim Inggris dan Belanda secara konsisten menyoroti kontras taktik yang dinamis. Mid-block fisik Sunderland dan energi melalui Granit Xhaka serta Enzo Le Fée akan menguji permainan build-up penguasaan bola AZ yang dipimpin Jordy Clasie dan Calvin Stengs. Sementara itu, Brian Brobbey akan berupaya menjadi tumpuan lini depan Sunderland melawan struktur pertahanan AZ. Dengan momentum maksimal fase liga dipertaruhkan pada Matchday 1, duel Rabu ini menjanjikan drama tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Regis Le Bris belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain inti jelang laga Europa League ini, dan belum ada informasi cedera atau skorsing yang dirilis klub pada tahap ini. Pembaruan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia mendekati kick-off.

Untuk AZ Alkmaar, pelatih kepala Leeroy Echteld juga masih belum mengungkap rencana skuadnya untuk lawatan ke Wearside. Belum ada data cedera atau skorsing yang tersedia untuk tim tamu saat ini, dan informasi terbaru akan dicantumkan di sini saat muncul.

Performa

Sunderland menatap laga ini dengan catatan W2 D1 L1 dari empat pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan laga terbaru berakhir imbang 1-1 melawan Brentford di Premier League pada 5 September. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan 1-0 atas Fulham dan menelan kekalahan 2-1 dari Ipswich Town. Dalam lima pertandingan terakhir mereka termasuk pramusim, Black Cats mencetak lima gol dan kebobolan tiga kali.

AZ Alkmaar datang dengan performa luar biasa, memenangkan masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di Eredivisie. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 di kandang SC Heerenveen pada 6 September, setelah sepekan sebelumnya menghancurkan Go Ahead Eagles 5-2. Tim asuhan Echteld tampil produktif, dan laju tak terkalahkan mereka membentang sejak awal kampanye.

Rekor head-to-head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Sunderland dan AZ Alkmaar. Laga ini menjadi babak baru bagi kedua klub di level Eropa.