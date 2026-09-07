Pratinjau UEFA Champions League Real Madrid vs Inter Milan: Semua yang perlu Anda ketahui

Real Madrid vs Inter: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 1 8 Sep 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid dan Inter Milan akan kick-off pada 8 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

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Raksasa Eropa bentrok pada matchday 1

Real Madrid kembali ke Santiago Bernabéu untuk memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka melawan raksasa Italia, Inter Milan. Setelah melewati akhir pekan domestik yang membuat frustrasi di La Liga, Real Madrid bertekad bangkit secepat mungkin di panggung Eropa dan menetapkan nada untuk kampanye fase grup mereka. Bagi Inter Milan, perjalanan ke Madrid setelah kemenangan liga yang mendebarkan memberi peluang besar untuk mengirim peringatan dini kepada rival langsung mereka di grup.

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Frustrasi akhir pekan Real Madrid: tersandung di markas Real Betis

Real Madrid memasuki laga Selasa dengan mencari respons cepat setelah menderita kekalahan tandang 1-0 dari Real Betis di La Liga pada matchday 4 (4 September). Meski menguasai bola dan menurunkan lini depan menyerang yang diisi Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, dan Jude Bellingham, Madrid kebobolan gol penentu kemenangan pada menit ke-81 yang dicetak Troy Parrott. Upaya penalti Mbappé pada masa injury time berhasil digagalkan, membuat Real Madrid pulang tanpa poin dan sangat ingin kembali menemukan penyelesaian akhir yang klinis di depan gawang.

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Kemenangan comeback lima gol Nerazzurri atas Napoli

Inter Milan melangkah ke Madrid dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas SSC Napoli di San Siro dalam laga Serie A pada matchday 3 (5 September). Setelah tertinggal 2-0 pada awal babak kedua, Lautaro Martínez memulai comeback dengan gol pada menit ke-56 sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan pada menit ke-82. Martínez kemudian menuntaskan kebangkitan heroik itu dengan gol penentu kemenangan pada masa injury time menit ke-90 untuk mengamankan tiga poin, mengantar Inter ke Madrid dengan momentum tinggi.

Rekam jejak Eropa dan dominasi awal fase grup

Pertemuan antara dua raksasa Eropa ini secara konsisten menghadirkan duel taktik berintensitas tinggi. Serangan cepat Real Madrid dari sisi sayap melalui Vinícius Júnior dan Kylian Mbappé akan menguji struktur pertahanan tiga pemain Inter, sementara duet serang Inter yang terdiri dari Lautaro Martínez dan Marcus Thuram akan menjadi ancaman konstan lewat serangan balik cepat. Dengan margin tipis yang memisahkan para elite Eropa, pertandingan Selasa ini menjanjikan drama kelas atas sejak peluit awal.

Perkiraan susunan pemain inti

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter Milan: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Kabar tim & skuad

Real Madrid ditangani Jose Mourinho, meski tidak ada cedera atau skorsing yang sudah dikonfirmasi menjelang pertandingan ini. Belum ada susunan pemain inti yang mungkin dimainkan yang telah dikonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan tersedia mendekati kick-off.

Inter dilatih Cristian Chivu, dan demikian pula, belum ada kabar cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk skuad tamu. Kabar tim untuk kedua kubu akan diperbarui saat informasi tersedia.

Performa

Real Madrid datang dengan performa domestik yang luar biasa, memenangi semua lima pertandingan terbaru mereka di LaLiga dan laga uji coba pramusim. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Malaga di LaLiga, setelah menang 4-1 melawan Real Sociedad tiga hari sebelumnya. Tim asuhan Mourinho juga menang tandang 1-2 di markas Espanyol, menunjukkan kemampuan mereka tampil baik di laga tandang. Dalam lima pertandingan itu, Real Madrid mencetak 13 gol dan hanya kebobolan empat gol.

Inter juga sedang dalam kondisi sangat baik, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dengan satu hasil imbang. Satu-satunya poin yang hilang datang saat bermain imbang 1-1 dengan AC Milan di pramusim. Sejak itu, tim asuhan Chivu tidak terkalahkan, termasuk kemenangan 4-1 atas Monza di Serie A dan kemenangan 0-1 di markas Cagliari pada 30 Agustus. Inter mencetak delapan gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan tiga gol.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Champions pada 7 Desember 2021, ketika Real Madrid menang 2-0 di Bernabeu. Dalam empat pertemuan terakhir di Liga Champions antara kedua tim, Real Madrid tidak pernah kalah, dengan tiga kemenangan dan tanpa hasil imbang. Dalam rangkaian itu, Real Madrid menang 1-0 di Milan pada September 2021, menang tandang 2-0 atas Inter pada November 2020, dan memenangi thriller 3-2 di Bernabeu pada awal bulan yang sama.