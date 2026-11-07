Pratinjau Sunderland vs Chelsea di Liga Primer

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Stadium of Light

Sunderland menjamu Chelsea di Stadium of Light dalam pertandingan Liga Primer pada Minggu, 8 November, pukul 10.00 EST dan 14.00 GMT. Mampukah Sunderland yang berada di dasar klasemen mulai membalikkan keadaan musim ini saat menghadapi Chelsea yang tengah menunjukkan peningkatan?

Sunderland mulai merasakan tekanan

Tim asuhan Regis Le Bris kalah 3-1 dari Coventry City dalam pertandingan Liga Primer terakhir mereka dan hanya meraih dua poin dari tiga laga terakhir di kasta tertinggi, dengan kekalahan dari Bournemouth dan Brighton juga tercatat dalam rentetan itu. Situasinya belum sampai pada tahap panik, tetapi sejauh ini musim Sunderland tidak berjalan sesuai rencana.

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Chelsea selalu menyuguhkan hiburan

Chelsea bertandang ke utara dengan penuh percaya diri setelah menang 2-0 atas Manchester United di Stamford Bridge. Hasil itu membawa tim asuhan Xabi Alonso ke posisi keempat klasemen Liga Primer. Romeo Lavia memberikan assist kepada Morgan Rogers untuk gol pembuka sebelum Cole Palmer mencetak gol dari titik penalti guna memastikan kemenangan.

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Bagaimana kiprah tim tamu di utara?

Stadium of Light secara historis menjadi tempat yang sulit bagi Chelsea, dan Sunderland memenangi pertemuan terakhir kedua tim di sana. Hal itu memberi skuad Le Bris alasan kuat untuk optimistis.

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Statistik penting & kabar cedera

Sunderland tidak akan diperkuat Omar Alderete karena skorsing, sementara Romaine Mundle dan Daniel Ballard masih absen akibat cedera.

Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens, dan Jorrel Hato semuanya tidak dapat bermain untuk Chelsea akibat cedera, tetapi Emiliano Martinez diperkirakan kembali mengisi posisi penjaga gawang.

Perkiraan susunan pemain

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Kabar tim & skuad