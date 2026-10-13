Ligue 1 - Pekan 7 17 Okt 2026 - 11.15 Stade de la Meinau

Laga Strasbourg vs PSG dimulai pada 17 Oktober 2026 pukul 11.15 EST dan 15.15 GMT.

PSG yang belum konsisten membidik kemenangan atas Strasbourg

PSG mengawali musim baru Ligue 1 dengan performa yang naik turun secara keseluruhan. Mereka meraih 11 poin dari enam laga pertama, tetapi memenangi tiga laga terakhir. Terbaru, PSG mengalahkan Le Mans 3-1 berkat gol Lucas Beraldo, Kvichatskhelia, dan Maghnes Akliouche. Mereka bahkan bisa memasukkan Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha, dan Desire Doue dari bangku cadangan untuk membantu mengamankan tiga poin. Dengan laga kandang melawan Barcelona di Liga Champions hanya tiga hari setelah pertandingan ini, Luis Enrique diperkirakan akan kembali melakukan banyak perubahan susunan pemain.

Getty Images

Strasbourg menemui sejumlah hambatan

Strasbourg kalah dalam dua laga Ligue 1 berturut-turut melawan Nice dan Paris FC, mengakhiri rentetan tiga laga tanpa kekalahan. Namun, mereka belum kalah di kandang. Gelandang asal Portugal, Dario Essugo, yang mencetak gol Strasbourg dalam kekalahan dari Nice, ditarik keluar pada laga tersebut karena cedera.

Getty Images

Statistik penting & cedera

Strasbourg gagal mencatatkan clean sheet dalam 20 pertandingan di semua kompetisi.

Kedua tim sama-sama mencetak gol dalam lima pertemuan terakhir mereka di Ligue 1.

Penyerang baru PSG, Ferran Torres, memimpin daftar pencetak gol Ligue 1 dengan empat gol.

Dario Essugo diragukan tampil untuk tuan rumah setelah mengalami cedera saat melawan Nice.

Kabar tim & skuad

Pelatih kepala Strasbourg, Hugo Oliveira, harus menyusun rencana tanpa Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, dan Martial Godo, yang semuanya absen karena cedera. Saat ini tidak ada pemain tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, dan kabar terbaru mengenai kondisi skuad akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Di kubu Paris Saint-Germain, Senny Mayulu tidak bisa dimainkan Luis Enrique karena cedera. Kabar baik bagi PSG, Ousmane Dembélé dan Nuno Mendes telah kembali berlatih setelah menjalani masa istirahat yang telah dijadwalkan seusai tugas internasional. Kembalinya keduanya menambah pilihan Enrique menjelang pekan yang padat.

Performa

Strasbourg memasuki pertandingan ini setelah meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Mereka mencetak 8 gol dan kebobolan 11 kali sepanjang periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Nice di Ligue 1. Mereka juga kalah 2-1 dari Paris FC dalam laga kandang sebelumnya di liga. Sebelumnya, kemenangan 2-6 atas Troyes memperlihatkan potensi serangan mereka ketika tampil bagus, meski dalam rangkaian yang sama mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Monaco.

Paris Saint-Germain meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Satu-satunya kekalahan itu terjadi saat mereka takluk 1-2 di kandang Monaco. Dalam laga terbaru, mereka mengalahkan Le Mans 3-1 di Ligue 1. Mereka juga mencatat kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions dalam periode tersebut. PSG mencetak 13 gol dan kebobolan 5 kali dalam lima laga itu. Lini serang mereka rutin menghasilkan gol, meski sesekali masih melakukan kesalahan saat bertahan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Paris Saint-Germain menang 2-1 di kandang Strasbourg dalam laga Ligue 1. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, PSG meraih tiga kemenangan, Strasbourg satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Hasil imbang itu terjadi pada Oktober 2025, saat kedua tim bermain 3-3 di Parc des Princes. Sementara itu, satu-satunya kemenangan Strasbourg dalam data tersebut adalah kemenangan kandang 2-1 pada Mei 2025.

Klasemen

Posisi PSG di peringkat keenam Ligue 1 berarti mereka sedang mengejar tim-tim teratas, bukan memimpin persaingan. Karena itu, kehilangan poin dalam laga ini akan merugikan ambisi mereka meraih gelar. Strasbourg berada di peringkat ke-11, cukup dekat dengan paruh atas klasemen untuk mendapatkan manfaat dari hasil positif, tetapi perlu bangkit setelah dua kekalahan beruntun di liga.