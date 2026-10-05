Pratinjau Serie A Inter Milan vs Parma: Semua yang perlu Anda ketahui

Inter vs Parma Calcio 1913: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 6 10 Okt 2026 - 12.00 Giuseppe Meazza

Inter Milan dan Parma Calcio 1913 akan kick-off pada 10 Oktober 2026 pukul 16.00 GMT (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST).

Inter menjamu Parma yang sedang membangun ulang

Inter Milan kembali ke kandang di Stadion San Siro yang ikonik untuk menghadapi Parma Calcio 1913 pada pekan ke-6 kampanye Serie A 2026/27. Setelah jeda internasional musim gugur, tim asuhan Cristian Chivu bertekad melanjutkan awal kuat mereka di musim domestik dan mengamankan poin penuh di depan pendukung sendiri. Bagi Parma, lawatan ke ibu kota Lombardia setelah transisi pelatih menghadirkan tantangan berat saat mereka berusaha membangun momentum yang didapat tepat sebelum jeda.

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Penampilan Inter sebelum jeda: Martínez memimpin kebangkitan di Roma

Inter Milan memasuki laga Sabtu ini tanpa kekalahan dalam empat pertandingan Serie A terakhir mereka. Dalam laga terakhir sebelum jeda internasional pada 19 September, Inter bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih hasil imbang dramatis 2-2 di kandang AS Roma di Stadio Olimpico. Kapten Lautaro Martínez mencetak brace krusial pada babak kedua (46', 79') untuk membawa pulang satu poin, menambah kemenangan liga Inter sebelumnya atas AC Monza (4-1), Cagliari (1-0), dan Udinese (5-3).

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Reset taktis Parma: Kemenangan telat sebelum pergantian pelatih

Parma bertandang ke Milan dengan harapan menstabilkan kampanye mereka setelah meraih kemenangan kandang 2-1 yang susah payah atas Genoa pada 20 September. David Romero (38') dan pemain pengganti Pontus Almqvist (80') mencatatkan nama di papan skor di Stadion Ennio Tardini untuk mengamankan kemenangan liga pertama Parma dalam siklus ini. Setelah awal musim yang sulit, Parma berpisah dengan pelatih kepala Carlos Cuesta pada akhir September, yang membuat duel Sabtu di San Siro menjadi ujian besar bagi struktur dan fokus skuad.

Duel San Siro: Pembangunan serangan dominan bertemu ancaman serangan balik

Saat kedua tim ini bertemu di San Siro pada Mei 2026, gol babak kedua dari Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan memberi Inter kemenangan nyaman 2-0. Inter akan mengandalkan distribusi sentral yang dinamis dari Nicolò Barella dan Piotr Zieliński serta permainan melebar dari Federico Dimarco untuk membongkar lini belakang Parma. Sementara itu, Parma akan mengandalkan kepemimpinan defensif dari Enrico Del Prato dan transisi cepat melalui David Romero dan Pontus Almqvist untuk menguji Inter lewat serangan balik. Dengan poin krusial dipertaruhkan pada pekan ke-6, bentrokan Sabtu ini menjanjikan aksi Serie A yang menarik.

Kabar tim & skuad

Inter menatap pertandingan ini dengan daftar cedera yang cukup mencolok. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones, dan Federico Dimarco semuanya absen, memaksa Chivu melakukan perombakan di sejumlah posisi. Absennya Calhanoglu dan Dimarco secara khusus akan menguji kedalaman skuad di sektor tengah dan sisi kiri. Pembaruan lebih lanjut soal ketersediaan pemain diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Parma juga kehilangan sejumlah pemain. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe, dan Dominik Drobnic semuanya masuk daftar cedera, semakin membatasi opsi Gilardino jelang laga tandang yang sulit ini.

Performa

Inter meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 2-0 atas Lumezzane, dan mereka memasuki pertandingan ini setelah mencetak 13 gol dalam lima laga tersebut sambil kebobolan delapan kali. Catatan itu termasuk kemenangan 5-3 atas Udinese dan kemenangan 3-2 melawan Napoli, meski kekalahan 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions dan hasil imbang 2-2 di markas Roma menunjukkan masih ada kerentanan defensif yang harus dibenahi.

Parma hanya mampu meraih satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, yakni menundukkan Genoa 2-1 dalam laga liga terbaru mereka. Mereka kalah 2-0 dari Juventus dan juga tersingkir dari Coppa Italia setelah kalah 2-0 dari Cremonese dalam rangkaian itu, yang tidak banyak membantu kepercayaan diri mereka jelang lawatan ke Milan ini.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2026, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter sangat dominan dengan meraih empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kemenangan untuk Parma. Inter secara khusus mampu menjaga keunggulan saat bermain di kandang, dan Parma belum mampu membawa pulang apa pun dari kunjungan-kunjungan terakhir mereka ke Milan.