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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Pratinjau Premier League Tottenham vs Everton: Tottenham masih tanpa gol setelah 270 menit

Premier League
Tottenham Hotspur
Everton
A. Maitland-Niles
R. De Zerbi

Pratinjau lengkap pertandingan Tottenham vs Everton di Premier League. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 4
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur vs Everton kick-off pada 12 Sept 2026 pukul 12.30 EST dan 17.30 GMT.

Spurs masih mandul setelah 270 menit bermain

Terlepas dari belanja besar Tottenham di bursa transfer, mereka masih belum mampu membobol gawang lawan dalam tiga pertandingan pertama Premier League musim ini. Kekalahan dari Brentford dan Newcastle disusul hasil imbang hambar 0-0 dengan Nottingham Forest pada pertandingan terakhir. Tim asuhan Roberto De Zerbi bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran saat melawan Forest dan patut berterima kasih kepada intervensi VAR, yang menganulir gol telat Neco Williams karena handball. Rekrutan baru Savio (starter), Omar Marmoush (starter), dan Mykhailo Mudryk (masuk sebagai pemain pengganti) semuanya tampil.

Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Gol spektakuler Maitland-Niles menjaga start tak terkalahkan Everton

Everton dua kali bangkit dari ketertinggalan saat menahan imbang Man United 2-2 melawan Man United. Debutan Ainsley Maitland-Niles mencetak gol spektakuler pada menit ke-96, yang berarti Everton telah meraih lima poin dari tiga laga sejauh ini dan tetap tidak terkalahkan.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik kunci

  • Spurs tidak mencetak gol dalam tiga pertandingan liga pertama mereka dalam semusim untuk pertama kalinya sejak 1975.
  • Kemenangan tandang terakhir Everton di Premier League atas Spurs terjadi pada September 2020.
  • Spurs menyapu bersih dua kemenangan liga atas Everton musim lalu dan telah memenangi lima pertandingan kandang EPL terakhir mereka melawan Everton.

Perkiraan susunan pemain

Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Tottenham Hotspur vs Everton

Manajer

  • R. De Zerbi

Performa

TOT

TOT - Performa

TSG
S2-2
BRE
K3-0
CHA
M5-1
NEW
K0-2
NFO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
EVE

EVE - Performa

LIL
S1-1
CRY
M2-0
PNE
M0-4
BOU
S1-1
MUN
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Tottenham HotspurSeriEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FT
12Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
M
M
M
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
S
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
M
M
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
M
S
S
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
S
S
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
S
S
M
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
S
K
M
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
S
M
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
S
M
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
M
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
S
S
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
S
S
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
S
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
S
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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