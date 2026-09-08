Pratinjau Premier League Tottenham vs Everton: Tottenham masih tanpa gol setelah 270 menit

Tottenham Hotspur vs Everton kick-off pada 12 Sept 2026 pukul 12.30 EST dan 17.30 GMT.
Spurs masih mandul setelah 270 menit bermain
Terlepas dari belanja besar Tottenham di bursa transfer, mereka masih belum mampu membobol gawang lawan dalam tiga pertandingan pertama Premier League musim ini. Kekalahan dari Brentford dan Newcastle disusul hasil imbang hambar 0-0 dengan Nottingham Forest pada pertandingan terakhir. Tim asuhan Roberto De Zerbi bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran saat melawan Forest dan patut berterima kasih kepada intervensi VAR, yang menganulir gol telat Neco Williams karena handball. Rekrutan baru Savio (starter), Omar Marmoush (starter), dan Mykhailo Mudryk (masuk sebagai pemain pengganti) semuanya tampil.Getty Images
Gol spektakuler Maitland-Niles menjaga start tak terkalahkan Everton
Everton dua kali bangkit dari ketertinggalan saat menahan imbang Man United 2-2 melawan Man United. Debutan Ainsley Maitland-Niles mencetak gol spektakuler pada menit ke-96, yang berarti Everton telah meraih lima poin dari tiga laga sejauh ini dan tetap tidak terkalahkan.Getty Images
Statistik kunci
- Spurs tidak mencetak gol dalam tiga pertandingan liga pertama mereka dalam semusim untuk pertama kalinya sejak 1975.
- Kemenangan tandang terakhir Everton di Premier League atas Spurs terjadi pada September 2020.
- Spurs menyapu bersih dua kemenangan liga atas Everton musim lalu dan telah memenangi lima pertandingan kandang EPL terakhir mereka melawan Everton.
Perkiraan susunan pemain
Spurs (4231): Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Tonali, Bentancur; Savio, Gallagher, Mudryk; Marmoush.
Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.
Kabar tim & skuad
Kemungkinan susunan pemain Tottenham Hotspur vs Everton
Manajer
- R. De Zerbi
Performa
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EVE - Performa
Rekor pertemuan
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