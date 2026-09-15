Premier League - Pekan 5 19 Sep 2026 - 07.30 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs Aston Villa dimulai pada 19 September 2026 pukul 07.30 EST dan 11.30 GMT.

Spurs dan Villa berupaya membalikkan start buruk

Tottenham dan Aston Villa menjalani start yang suram pada kampanye 2026-27 mereka. Mungkin masih terlalu dini untuk menyebut ini laga penentu, tetapi pertandingan ini bisa menjadi katalis bagi tim yang berani menang pada kickoff awal Sabtu di ibu kota.

Spurs yang mandul terus kesulitan di kandang

Meski mengeluarkan belanja besar pada musim panas, tim Tottenham asuhan Roberto De Zerbi masih belum mencetak satu gol pun dalam empat pertandingan EPL musim ini. Mereka mencatat dua hasil imbang tanpa gol, yang berarti mereka unggul satu poin di atas Villa di klasemen. Kedua tim sama-sama belum menang, membuat duel ini berpotensi sangat menarik, tetapi juga menjadi laga yang menegangkan bagi kedua kelompok suporter dan pemain. Spurs memiliki catatan kandang terburuk ketiga dibanding tim mana pun di divisi ini musim lalu, hanya meraih 15 poin di Tottenham Hotspur Stadium, yang hanya mencakup 36% dari total raihan poin mereka pada 2025-26. Setelah dua musim beruntun finis di posisi ke-17 di liga, dewan klub mungkin tidak akan terlalu sabar terhadap De Zerbi jika Spurs tidak membuat kemajuan signifikan musim ini.

Getty Images

Villa telah kehilangan tulang punggungnya

Sementara Spurs berinvestasi besar pada rekrutan mahal, Aston Villa kehilangan pemain-pemain kunci berupa Youri Tielemans, Ezri Konsa, dan Morgan Rogers ke rival-rival Premier League. Mereka gagal mencetak gol dalam semua laga EPL musim ini kecuali satu, yakni pertandingan terakhir saat kalah 1-2 di kandang dari Nottingham Forest. Tim asuhan Unai Emery bisa mendapat sedikit hiburan dari kemenangan tandang 3-2 atas Club Brugge di Champions League, dan itu mungkin memberi mereka keyakinan bahwa mereka bisa memulai kembali kampanye domestik mereka akhir pekan ini.

Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

Spurs belum mencetak gol dalam empat laga pertama EPL mereka dalam satu musim untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Sudah 407 menit sejak Spurs terakhir kali mencetak gol di Premier League, dan ini adalah pertama kalinya mereka gagal mencetak gol dalam empat pertandingan Premier League berturut-turut sejak September 2006.

Dejan Kulusevski, Xavi Simons, dan Mykhaylo Mudryk semuanya absen jangka panjang untuk Spurs.

Ini adalah kali keempat Villa memulai musim Premier League tanpa memenangi satu pun dari empat laga pertama mereka, setelah 1992-93, 1997-98, dan 2025-26.

Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Spurs (4231): Kinsky; Gray, van Hecke, van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Savio, Fernandes, Marmoush; Solanke.

Villa (4231): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen; Kamara, Barkley; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Kabar tim & skuad

Roberto De Zerbi tidak diperkuat Wilson Odobert, Xavi Simons, dan Mykhaylo Mudryk karena cedera. Pedro Porro dan Destiny Udogie sama-sama absen saat imbang melawan Everton akhir pekan lalu, dan kebugaran mereka akan dipantau menjelang laga ini. Belum ada perkiraan starting XI yang dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diharapkan mendekati kickoff.

Unai Emery juga menghadapi daftar panjang pemain absen, dengan Amadou Onana, Leon Goretzka, Brian Madjo, dan Pau Torres semuanya dipastikan absen karena cedera. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk kedua tim. Kedalaman skuad Villa akan diuji di tengah jadwal padat, dan pembaruan mengenai masalah kebugaran tambahan apa pun akan ditambahkan saat muncul.

Performa

Tottenham memenangi satu dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan dua kali imbang dan dua kali kalah. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih melawan Charlton Athletic di Carabao Cup, yakni kemenangan 5-1 pada 26 Agustus. Di Premier League, Spurs gagal mencetak gol dalam semua tiga pertandingan mereka, bermain imbang 0-0 melawan Nottingham Forest dan Everton, sementara kalah 2-0 dari Newcastle United dan 3-0 dari Brentford. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak lima gol dan kebobolan delapan gol.

Aston Villa memenangi satu dari lima pertandingan terakhir mereka, juga sekali imbang dan tiga kali kalah. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-2 dari Nottingham Forest pada 12 September. Villa memang meraih satu kemenangan dalam rangkaian itu, mengalahkan Club Brugge 3-2 di kandang lawan di Champions League pada 8 September. Mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut, dengan tiga kekalahan beruntun dalam tiga pertandingan Premier League terakhir mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 3 Mei 2026, ketika Aston Villa mengalahkan Tottenham 2-1 di Villa Park dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Villa menang empat kali dan Spurs sekali, dengan satu-satunya kemenangan Tottenham datang lewat kemenangan 2-1 di Premier League di Villa Park pada Oktober 2025. Villa mencetak sembilan gol berbanding enam gol milik Spurs dalam lima pertemuan tersebut.

Klasemen

Dalam klasemen Premier League saat ini, Tottenham berada di posisi ke-17 dan Aston Villa di posisi ke-19.