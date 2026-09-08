Pratinjau Premier League Sunderland vs Arsenal: Semua yang perlu Anda ketahui

Sunderland vs Arsenal: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 15.00 Stadium of Light

Sunderland dan Arsenal akan kick-off pada 12 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Aksi Premier League Sabtu malam di North East

Sunderland kembali ke kandang untuk menjamu penantang gelar Arsenal di Stadium of Light pada Matchweek 4 Premier League 2026/27. Setelah meraih hasil imbang tandang yang diraih dengan susah payah, Sunderland berupaya menguji kekuatan mereka di kandang melawan salah satu tim dengan performa terbaik di liga. Bagi Arsenal, yang baru kembali dari lawatan tengah pekan di Liga Champions dan memegang rekor 100 persen di kompetisi domestik, membawa pulang tiga poin dari laga tandang sangat penting untuk menjaga momentum mereka di puncak klasemen.

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Daya juang Sunderland pada Matchday 3: penalti Le Fée selamatkan satu poin di Brentford

Sunderland memasuki laga Sabtu setelah bermain imbang 1-1 yang solid di kandang Brentford di Gtech Community Stadium pada Matchday 3 (5 September). Setelah kebobolan oleh Vitaly Janelt pada menit ke-56, Sunderland bangkit dalam pertandingan dan mendapat penalti pada menit ke-81, yang dieksekusi dengan tenang oleh gelandang Enzo Le Fée. Hasil itu melanjutkan kemenangan kandang 1-0 mereka atas Fulham pada Matchday 2, membuat tim asuhan Régis Le Bris mengoleksi empat poin dari tiga laga awal mereka di Premier League.

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Kemenangan Arsenal pada Matchday 3: Havertz & Ødegaard pimpin comeback di Derby

Arsenal bertandang ke Tyne and Wear dengan penuh kepercayaan diri setelah mengamankan kemenangan dramatis 2-1 di kandang atas rival London, Chelsea, di Emirates Stadium pada Matchday 3 (6 September). Meski kebobolan gol cepat dari Morgan Rogers pada menit kedua, tim asuhan Mikel Arteta merespons dengan kuat. Kai Havertz menyamakan kedudukan pada menit ke-24 sebelum kapten Martin Ødegaard mencetak gol di awal babak kedua untuk menjaga kesempurnaan Arsenal dengan sembilan poin dari tiga pertandingan.

Atakes Stadium of Light: low block tuan rumah vs penantang gelar

Secara historis, lawatan ke Stadium of Light menghadirkan tantangan fisik bagi tim tamu. Setelan pertahanan Sunderland yang ditopang Kevin Danso dan Granit Xhaka akan berupaya mengganggu permainan build-up Arsenal di area tengah. Sementara itu, Arsenal akan mengandalkan pergerakan kreatif Martin Ødegaard dan Bukayo Saka untuk membongkar pertahanan lawan. Dengan posisi-posisi penting di liga sudah dipertaruhkan sejak awal musim, duel Sabtu ini menjanjikan pertarungan sengit sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Regis Le Bris tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang sudah terkonfirmasi menjelang pertandingan ini, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dirilis Sunderland pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diharapkan tersedia mendekati kick-off.

Arsenal tidak akan diperkuat Jurrien Timber dan William Saliba karena cedera. Mikel Arteta belum mengonfirmasi starting XI perkiraan, dan kabar tim akan diperbarui saat sudah tersedia.

Performa

Sunderland memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan satu kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir mereka, dengan satu kemenangan uji coba tambahan termasuk dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Fulham di Premier League pada 30 Agustus, dan mereka juga mengalahkan Rennes 2-1 dalam laga uji coba pramusim. Kekalahan itu datang saat melawan Ipswich Town, yang menang 2-1 di Stadium of Light pada 22 Agustus.

Arsenal memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu kali. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Aston Villa pada 31 Agustus. Mereka juga mengalahkan Coventry City 3-0 pada laga pembuka musim dan menundukkan Manchester City 3-0 di Community Shield. Rangkaian performa itu termasuk dua clean sheet beruntun di Premier League.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 7 Februari 2026, ketika Arsenal mengalahkan Sunderland 3-0 di Emirates Stadium dalam laga Premier League. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di Stadium of Light pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan, serta mencetak 14 gol berbanding empat milik Sunderland.