Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur dimulai pada 5 September 2026 pukul 10.00 EST dan 15.00 GMT.

Spurs yang jor-joran belanja masih perlu menemukan ritme

Tottenham nyaris terhindar dari degradasi musim lalu, tetapi meski mengeluarkan dana besar pada musim panas ini, mereka memulai dengan dua kekalahan dari dua pertandingan. Mampukah mereka meraih hasil di City Ground melawan Nottingham Forest? Meski mengeluarkan lebih dari 350 juta, Spurs memulai kampanye dengan dua kekalahan melawan Brentford dan Newcastle, dan mereka belum mencetak gol.

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Forest mengalami masalah adaptasi

Forest juga masih berada di bawah arahan pelatih baru, dan mereka masih beradaptasi dengan formasi 3421 milik Oliver Glasner. Namun, mereka berhasil meraih hasil imbang 2-2 di markas Liverpool pada pertandingan terakhir setelah dua kali unggul. Glasner perlu membenahi performa kandang mereka, mengingat mereka telah kalah dalam kedua pertandingan musim ini di City Ground, keduanya dari Leeds United, satu di liga dan satu lagi di Piala EFL.

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Berita tim & statistik kunci

Tidak satu pun dari 10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir imbang.

Tottenham belum mencetak gol di Premier League, start terburuk mereka di musim kasta teratas sejak 1974.

Rekrutan baru Forest, Daniel Munoz, telah memenangi lebih banyak tekel daripada bek Premier League mana pun sejak Februari 2024.

Pemain yang patut diperhatikan

Jimat Forest Morgan Gibbs-White telah mencetak 13 gol EPL sepanjang tahun kalender ini, lebih banyak daripada pemain mana pun. Ia mencetak gol melawan Liverpool di Anfield. Rekrutan mahal Liam Delap akan berharap mendapatkan starter pertamanya di Forest setelah kepindahannya dari Chelsea.

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Spurs telah merekrut winger kontroversial Mykhailo Mudryk dengan status pinjaman dari Chelsea. Apakah pemain Ukraina itu akan terlibat di sini masih harus dilihat, tetapi gelandang baru Sandro Tonali and Mateus Fernandes hampir pasti akan menjadi starter dan berupaya membangun chemistry setelah transfer masing-masing dari Newcastle dan West Ham.

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Perkiraan XI

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Berita tim & skuad

Oliver Glasner tidak bisa memainkan bek Nicolo Savona dan gelandang Ibrahim Sangare karena cedera jelang laga ini. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tuan rumah, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diharapkan mendekati kick-off.

Roberto De Zerbi menghadapi daftar absen yang lebih panjang di kubu Spurs. Wilson Odobert, Xavi Simons, dan Pape Matar Sarr semuanya absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan belum ada perkiraan XI yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Nottingham Forest mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, meski dua dari hasil itu datang dalam laga pramusim. Dalam laga kompetitif, hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 di markas Liverpool di Premier League, sementara mereka menelan dua kekalahan beruntun dari Leeds United, 1-0 di liga dan 2-0 di Carabao Cup. Forest mencetak empat gol dan kebobolan lima gol dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Lima pertandingan terakhir Tottenham menceritakan kisah yang sama beragamnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang dari Newcastle United di Premier League, dan mereka juga kalah 3-0 saat tandang ke Brentford di liga. Kemenangan 5-1 di Carabao Cup atas Charlton Athletic memberi sedikit kelegaan, tetapi tim asuhan De Zerbi hanya mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan itu sambil kebobolan delapan, dengan dua kekalahan kompetitif mereka sama-sama terjadi dengan selisih lebih dari satu gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2026, ketika Nottingham Forest menang 3-0 di markas Tottenham di Premier League. Hasil itu menyusul kemenangan kandang 3-0 Forest atas Spurs pada Desember 2025, yang berarti the Reds mencetak enam gol tanpa balas dalam dua pertemuan tersebut. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Forest menang empat kali dan Tottenham sekali, dengan satu-satunya kemenangan tim tamu datang pada April 2024 ketika Spurs menang 3-1 di kandang.

Klasemen

Di klasemen Premier League saat ini, Nottingham Forest berada di peringkat ke-15 sementara Tottenham Hotspur menempati posisi ke-20 menjelang laga ini.