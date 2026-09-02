Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoTottenham Hotspur
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Didukung oleh

Pratinjau Premier League: Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

Premier League
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Mudryk
M. Gibbs-White

Pratinjau lengkap pertandingan Nottingham Forest vs Tottenham di Premier League di City Ground. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan многое lainnya.

crest
Premier League - Pekan 3
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur dimulai pada 5 September 2026 pukul 10.00 EST dan 15.00 GMT.

Spurs yang jor-joran belanja masih perlu menemukan ritme

Tottenham nyaris terhindar dari degradasi musim lalu, tetapi meski mengeluarkan dana besar pada musim panas ini, mereka memulai dengan dua kekalahan dari dua pertandingan. Mampukah mereka meraih hasil di City Ground melawan Nottingham Forest? Meski mengeluarkan lebih dari 350 juta, Spurs memulai kampanye dengan dua kekalahan melawan Brentford dan Newcastle, dan mereka belum mencetak gol.

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images

Forest mengalami masalah adaptasi

Forest juga masih berada di bawah arahan pelatih baru, dan mereka masih beradaptasi dengan formasi 3421 milik Oliver Glasner. Namun, mereka berhasil meraih hasil imbang 2-2 di markas Liverpool pada pertandingan terakhir setelah dua kali unggul. Glasner perlu membenahi performa kandang mereka, mengingat mereka telah kalah dalam kedua pertandingan musim ini di City Ground, keduanya dari Leeds United, satu di liga dan satu lagi di Piala EFL.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images

Berita tim & statistik kunci

  • Tidak satu pun dari 10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir imbang.
  • Tottenham belum mencetak gol di Premier League, start terburuk mereka di musim kasta teratas sejak 1974.
  • Rekrutan baru Forest, Daniel Munoz, telah memenangi lebih banyak tekel daripada bek Premier League mana pun sejak Februari 2024.

Pemain yang patut diperhatikan

Jimat Forest Morgan Gibbs-White telah mencetak 13 gol EPL sepanjang tahun kalender ini, lebih banyak daripada pemain mana pun. Ia mencetak gol melawan Liverpool di Anfield. Rekrutan mahal Liam Delap akan berharap mendapatkan starter pertamanya di Forest setelah kepindahannya dari Chelsea.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

Spurs telah merekrut winger kontroversial Mykhailo Mudryk dengan status pinjaman dari Chelsea. Apakah pemain Ukraina itu akan terlibat di sini masih harus dilihat, tetapi gelandang baru Sandro Tonali and Mateus Fernandes hampir pasti akan menjadi starter dan berupaya membangun chemistry setelah transfer masing-masing dari Newcastle dan West Ham.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Perkiraan XI

Forest (3421): Sels; Cunha; Milenkovic, Murillo; Aina, Schlager, McAtee, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

Spurs (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Bentancur, Tonali; Porro, Fernandes, Tel; Marmoush.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formasi
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

Manajer

  • O. Glasner

Oliver Glasner tidak bisa memainkan bek Nicolo Savona dan gelandang Ibrahim Sangare karena cedera jelang laga ini. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tuan rumah, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diharapkan mendekati kick-off.

Roberto De Zerbi menghadapi daftar absen yang lebih panjang di kubu Spurs. Wilson Odobert, Xavi Simons, dan Pape Matar Sarr semuanya absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan belum ada perkiraan XI yang dirilis. Pembaruan akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

NFO

NFO - Performa

B04
M2-1
B29
M2-0
LEE
K0-1
LEE
K0-2
LIV
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TOT

TOT - Performa

TSG
M3-0
TSG
S2-2
BRE
K3-0
CHA
M5-1
NEW
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Nottingham Forest mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, meski dua dari hasil itu datang dalam laga pramusim. Dalam laga kompetitif, hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 di markas Liverpool di Premier League, sementara mereka menelan dua kekalahan beruntun dari Leeds United, 1-0 di liga dan 2-0 di Carabao Cup. Forest mencetak empat gol dan kebobolan lima gol dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Lima pertandingan terakhir Tottenham menceritakan kisah yang sama beragamnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 di kandang dari Newcastle United di Premier League, dan mereka juga kalah 3-0 saat tandang ke Brentford di liga. Kemenangan 5-1 di Carabao Cup atas Charlton Athletic memberi sedikit kelegaan, tetapi tim asuhan De Zerbi hanya mencetak sepuluh gol dalam lima pertandingan itu sambil kebobolan delapan, dengan dua kekalahan kompetitif mereka sama-sama terjadi dengan selisih lebih dari satu gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

Nottingham ForestSeriTottenham Hotspur
4
0
1
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FT
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FT
10Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2026, ketika Nottingham Forest menang 3-0 di markas Tottenham di Premier League. Hasil itu menyusul kemenangan kandang 3-0 Forest atas Spurs pada Desember 2025, yang berarti the Reds mencetak enam gol tanpa balas dalam dua pertemuan tersebut. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Forest menang empat kali dan Tottenham sekali, dengan satu-satunya kemenangan tim tamu datang pada April 2024 ketika Spurs menang 3-1 di kandang.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
M
M
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
M
M
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
S
M
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
M
S
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
S
M
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
S
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
M
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
M
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
M
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
S
S
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
S
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
S
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di klasemen Premier League saat ini, Nottingham Forest berada di peringkat ke-15 sementara Tottenham Hotspur menempati posisi ke-20 menjelang laga ini.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google