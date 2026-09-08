Pratinjau Premier League Liverpool vs Fulham: Semua yang perlu Anda ketahui

Liverpool vs Fulham: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 10.00 Anfield

Liverpool dan Fulham akan kick-off pada 12 September 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

Laga Premier League hari Sabtu di Merseyside

Liverpool kembali ke Anfield untuk menjamu Fulham pada pekan keempat Premier League. Setelah meraih kemenangan tandang meyakinkan pada akhir pekan lalu, Liverpool berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang agar tetap kokoh di papan atas klasemen. Bagi Fulham, perjalanan ke Merseyside setelah kekalahan domestik dengan skor tinggi menghadirkan peluang langsung untuk bangkit dan menguji ketahanan lini pertahanan mereka melawan salah satu serangan terbaik di liga.

Getty Images

Kendali Liverpool di matchday 3: dua gol Alexander Isak amankan poin

Liverpool memasuki laga Sabtu ini dengan penuh kepercayaan diri setelah mengamankan kemenangan tandang 2-0 yang nyaman atas Ipswich Town di Portman Road pada matchday 3 (4 September). Penyerang Alexander Isak mencuri perhatian sejak awal dengan mencetak gol pada menit ke-6 dan ke-9 untuk memberi Liverpool kendali penuh atas pertandingan. Tim asuhan Andoni Iraola mengontrol tempo sejak momen itu dan menjaga clean sheet, sambil membawa struktur pertahanan yang kuat serta transisi serangan yang tajam ke akhir pekan ini.

Getty Images

Drama Fulham di matchday 3: patah hati lima gol di kandang

Fulham bertandang ke utara dengan tujuan bangkit setelah kalah 3-2 di kandang dari Crystal Palace dalam laga liar di Craven Cottage pada matchday 3 (5 September). Gol-gol awal dari Josh King dan César Palacios memberi Fulham keunggulan 2-1 saat turun minum, tetapi dua gol pada babak kedua dari Tyrick Mitchell dan gol telat dari Ben Chilwell membalikkan keadaan untuk Palace. Tim asuhan Marco Silva menunjukkan ancaman besar di depan gawang, tetapi mereka membutuhkan organisasi yang jauh lebih tajam di lini belakang untuk membendung lini depan Liverpool.

Taruhan di Anfield: duel taktik diperkirakan tersaji

Secara historis, Liverpool lebih unggul di Anfield, tetapi skema transisi lini tengah Fulham yang enerjik selalu memiliki potensi untuk menghadirkan kejutan. Duel lini tengah antara Alexis Mac Allister dan susunan permainan Fulham akan sangat penting dalam mengontrol tempo, sementara Alexander Isak dan Florian Wirtz akan berusaha membongkar empat bek Fulham. Dengan kedua tim sama-sama ingin langsung mencapai performa terbaik pada awal September, pertemuan hari Sabtu ini menjanjikan aksi berkualitas tinggi sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Manajer Liverpool, Andoni Iraola, harus menghadapi dua pemain yang absen. Conor Bradley dan Hugo Ekitike sama-sama masuk daftar cedera dan akan melewatkan pertandingan ini. Absennya Ekitike menjadi yang paling panjang, sang striker sedang memulihkan diri dari cedera Achilles dan tidak akan tersedia untuk membentuk kemitraan Prancis yang sangat dinantikan bersama Barcola hingga 2027. Belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Manajer Fulham, Alvaro Arbeloa, tidak bisa memainkan Tom Cairney, yang masih berada dalam daftar cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tamu, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi pada tahap ini.

Performa

Liverpool mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir 2-2 melawan Nottingham Forest di Premier League, setelah hasil identik melawan Newcastle United pada pekan sebelumnya. Satu-satunya kemenangan Liverpool dalam rangkaian itu datang dalam laga pramusim melawan Como, yang mereka menangkan 2-0, meski mereka juga bermain imbang 0-0 melawan lawan yang sama pada hari yang sama. Satu-satunya kekalahan Liverpool adalah kalah 2-3 dari Monaco dalam laga pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol.

Fulham meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Sunderland di Premier League. Satu-satunya kemenangan liga Fulham dalam sampel ini terjadi di Carabao Cup, saat mengalahkan AFC Wimbledon 3-0, sementara mereka juga menundukkan VfB Stuttgart 1-0 di pramusim. Fulham kebobolan tiga gol dalam kekalahan mereka dari Chelsea di Premier League dan telah mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan enam gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 11 April 2026, ketika Liverpool mengalahkan Fulham 2-0 di Anfield dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool meraih dua kemenangan, Fulham meraih satu kemenangan, dan dua laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Fulham dalam rangkaian itu datang di Craven Cottage pada April 2025, ketika mereka menang 3-2.