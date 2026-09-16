Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoFulham
Craven Cottage
team-logoManchester United
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Didukung oleh

Pratinjau Premier League Fulham vs Manchester United: Semua yang perlu Anda ketahui

Fulham vs Manchester United
Premier League
Fulham
Manchester United

Pratinjau komprehensif laga Fulham vs Manchester United di Premier League. Kami mengulas hasil Matchday 4, performa terkini, dan sorotan utama jelang bentrokan Minggu sore ini di Craven Cottage.

Fulham vs Manchester United: Detail pertandingan

crest
Premier League - Pekan 5
Craven Cottage

Fulham F.C. dan Manchester United akan kick-off pada 20 September 2026 pukul 15:30 GMT (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST).

Fulham menjamu Manchester United di tepi Sungai Thames

Fulham kembali ke Craven Cottage untuk menjamu Manchester United pada pekan ke-5 musim Premier League 2026/27. Setelah meraih hasil tandang yang disiplin pada akhir pekan, tim asuhan Álvaro Arbeloa berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan liga pertama mereka musim ini. Bagi Manchester United asuhan Michael Carrick, lawatan ke London setelah kemunduran mengecewakan dalam derby kandang menjadi ujian penting saat mereka berupaya membangun momentum di laga tandang.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Hasil imbang Fulham pada matchday 4 di Anfield

Fulham memasuki duel hari Minggu ini dengan dorongan moral setelah bermain imbang 0-0 di kandang Liverpool di Anfield pada matchday 4 (12 September). Pasukan Marco Silva menampilkan performa bertahan yang disiplin, dengan kiper Bernd Leno menjadi tumpuan lini belakang yang membatasi lini depan Liverpool sepanjang 90 menit. Clean sheet itu membangun kepercayaan diri penting bagi tim London tersebut setelah kehilangan poin dalam thriller kandang 3-2 yang liar melawan Crystal Palace pada matchday 3.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Kekalahan Manchester United dalam derby di Old Trafford

Manchester United bertandang ke London dengan tujuan bangkit setelah kalah 1-0 di kandang dari Manchester City pada matchday 4 (13 September). Meski City kehilangan Phil Foden yang dikartu merah pada menit ke-23, tim Carrick kebobolan gol Erling Haaland pada menit ke-59 dan tidak mampu membongkar blok rendah City. Hasil tersebut mengikuti kemenangan kuat 4-0 atas Sabah FK di tengah pekan di Liga Champions dan hasil imbang 2-2 di markas Everton, yang membuat United bertekad menemukan kembali ketajaman mereka.

Bisakah struktur solid Fulham meredam serangan United?

Pertemuan di Craven Cottage kerap mempertemukan mid-block enerjik Fulham melawan permainan transisi cepat para penantang empat besar. Duo gelandang tengah Fulham, Sander Berge dan Alex Iwobi, akan berusaha mengganggu buildup United dan melepas Oscar Bobb serta Rodrigo Muniz dalam serangan balik. Sementara itu, Manchester United akan mengandalkan kreativitas Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Marcus Rashford untuk membongkar struktur pertahanan Fulham. Dengan poin penting dipertaruhkan, pertemuan hari Minggu ini menjanjikan intensitas tinggi sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Fulham vs Manchester United

Manajer

  • A. Arbeloa

Fulham tidak akan diperkuat Tom Cairney karena cedera, sementara saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk skuad Alvaro Arbeloa. Susunan starter yang kemungkinan dimainkan masih belum dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Manchester United menghadapi daftar absensi yang lebih besar, dengan Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, dan Tom Heaton semuanya dipastikan absen karena cedera. Michael Carrick tidak memiliki pemain yang terkena skorsing, tetapi jumlah opsi tim utama yang tidak tersedia akan membatasi pilihannya. Pembaruan akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

FUL

FUL - Performa

WIM
M3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
LIV
S0-0
WHU
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MUN

MUN - Performa

HUL
K2-0
IPS
M5-2
EVE
S2-2
SAB
M4-0
MCI
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Fulham membukukan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak enam gol dan kebobolan sembilan. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Liverpool di Premier League, setelah seminggu sebelumnya kalah 2-3 di kandang dari Crystal Palace. Fulham memang mengalahkan AFC Wimbledon 3-0 di Carabao Cup dalam rangkaian tersebut, tetapi mereka kesulitan menemukan konsistensi di liga setelah kalah dari Sunderland dan Chelsea pada Agustus.

Lima pertandingan terakhir Manchester United menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions pada 10 September dan menundukkan Ipswich Town 5-2 di liga pada akhir Agustus. Kekalahan derby 0-1 dari Manchester City menjadi hasil terbaru mereka, dan mereka juga menelan kekalahan 2-0 dari Hull City pada fase awal musim. United mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan tujuh.

Rekor pertemuan

Head to Head

FulhamSeriManchester United
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
FA Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
3Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Manchester United mengalahkan Fulham 3-2 di Old Trafford dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, United memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, sementara Fulham belum meraih kemenangan dalam rangkaian tersebut. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Craven Cottage pada Agustus 2025, yang menjadi pertemuan terakhir mereka di venue ini.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
M
M
M
M
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
M
M
M
M
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
M
S
S
M
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
S
S
M
M
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
M
S
K
M
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
S
K
M
M
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
S
S
S
M
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
S
M
S
S
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
S
S
S
M
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
M
K
K
M
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
M
S
S
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
S
M
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
K
S
M
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
S
M
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
S
S
S
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
M
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
S
S
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
S
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
S
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google