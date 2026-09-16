Pratinjau Premier League Fulham vs Manchester United: Semua yang perlu Anda ketahui

Fulham vs Manchester United: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 5 20 Sep 2026 - 11.30 Craven Cottage

Fulham F.C. dan Manchester United akan kick-off pada 20 September 2026 pukul 15:30 GMT (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST).

Fulham menjamu Manchester United di tepi Sungai Thames

Fulham kembali ke Craven Cottage untuk menjamu Manchester United pada pekan ke-5 musim Premier League 2026/27. Setelah meraih hasil tandang yang disiplin pada akhir pekan, tim asuhan Álvaro Arbeloa berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan liga pertama mereka musim ini. Bagi Manchester United asuhan Michael Carrick, lawatan ke London setelah kemunduran mengecewakan dalam derby kandang menjadi ujian penting saat mereka berupaya membangun momentum di laga tandang.

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Hasil imbang Fulham pada matchday 4 di Anfield

Fulham memasuki duel hari Minggu ini dengan dorongan moral setelah bermain imbang 0-0 di kandang Liverpool di Anfield pada matchday 4 (12 September). Pasukan Marco Silva menampilkan performa bertahan yang disiplin, dengan kiper Bernd Leno menjadi tumpuan lini belakang yang membatasi lini depan Liverpool sepanjang 90 menit. Clean sheet itu membangun kepercayaan diri penting bagi tim London tersebut setelah kehilangan poin dalam thriller kandang 3-2 yang liar melawan Crystal Palace pada matchday 3.

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Kekalahan Manchester United dalam derby di Old Trafford

Manchester United bertandang ke London dengan tujuan bangkit setelah kalah 1-0 di kandang dari Manchester City pada matchday 4 (13 September). Meski City kehilangan Phil Foden yang dikartu merah pada menit ke-23, tim Carrick kebobolan gol Erling Haaland pada menit ke-59 dan tidak mampu membongkar blok rendah City. Hasil tersebut mengikuti kemenangan kuat 4-0 atas Sabah FK di tengah pekan di Liga Champions dan hasil imbang 2-2 di markas Everton, yang membuat United bertekad menemukan kembali ketajaman mereka.

Bisakah struktur solid Fulham meredam serangan United?

Pertemuan di Craven Cottage kerap mempertemukan mid-block enerjik Fulham melawan permainan transisi cepat para penantang empat besar. Duo gelandang tengah Fulham, Sander Berge dan Alex Iwobi, akan berusaha mengganggu buildup United dan melepas Oscar Bobb serta Rodrigo Muniz dalam serangan balik. Sementara itu, Manchester United akan mengandalkan kreativitas Bruno Fernandes, Matheus Cunha, dan Marcus Rashford untuk membongkar struktur pertahanan Fulham. Dengan poin penting dipertaruhkan, pertemuan hari Minggu ini menjanjikan intensitas tinggi sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Fulham tidak akan diperkuat Tom Cairney karena cedera, sementara saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk skuad Alvaro Arbeloa. Susunan starter yang kemungkinan dimainkan masih belum dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Manchester United menghadapi daftar absensi yang lebih besar, dengan Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, dan Tom Heaton semuanya dipastikan absen karena cedera. Michael Carrick tidak memiliki pemain yang terkena skorsing, tetapi jumlah opsi tim utama yang tidak tersedia akan membatasi pilihannya. Pembaruan akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Fulham membukukan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak enam gol dan kebobolan sembilan. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Liverpool di Premier League, setelah seminggu sebelumnya kalah 2-3 di kandang dari Crystal Palace. Fulham memang mengalahkan AFC Wimbledon 3-0 di Carabao Cup dalam rangkaian tersebut, tetapi mereka kesulitan menemukan konsistensi di liga setelah kalah dari Sunderland dan Chelsea pada Agustus.

Lima pertandingan terakhir Manchester United menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions pada 10 September dan menundukkan Ipswich Town 5-2 di liga pada akhir Agustus. Kekalahan derby 0-1 dari Manchester City menjadi hasil terbaru mereka, dan mereka juga menelan kekalahan 2-0 dari Hull City pada fase awal musim. United mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan tujuh.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Manchester United mengalahkan Fulham 3-2 di Old Trafford dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, United memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, sementara Fulham belum meraih kemenangan dalam rangkaian tersebut. Kedua tim bermain imbang 1-1 di Craven Cottage pada Agustus 2025, yang menjadi pertemuan terakhir mereka di venue ini.