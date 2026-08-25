Premier League - Pekan 2 30 Agu 2026 - 09.00 Stamford Bridge

Chelsea vs Brighton dimulai pada 30 Agu 2026 pukul 09.00 EST dan 14.00 GMT.

Pratinjau Chelsea vs Brighton dan konteks pertandingan

Brighton memulai kampanye mereka dengan sempurna, menghancurkan Aston Villa 4-0 dengan semua gol tercipta sebelum laga berjalan 31 menit, termasuk dua gol cepat dari Jack Hinshelwood. Brighton juga seharusnya cukup bugar, setelah melaju nyaman sepanjang babak kedua saat menghadapi 10 pemain Villa. Chelsea memenangi thriller lima gol dalam Derbi London Barat melawan Fulham berkat gol dari Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer. Palmer memberi assist untuk gol pembuka Joao Pedro pada menit pertama.

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Siapa yang direkrut Chelsea dan Brighton?

Musim panas Chelsea belakangan ini tidak pernah membosankan. Xabi Alonso, mantan rekan setim Arbeloa, adalah sosok baru di kursi utama Stamford Bridge, dan dia menggelontorkan uang dalam jumlah besar, termasuk biaya rekor Inggris senilai £117 juta untuk Morgan Rogers dari Aston Villa. Tim baru Alonso di Chelsea sejauh ini telah menghabiskan total £333 juta untuk pemain di bursa transfer. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, dan Marco Palestra adalah beberapa rekrutan baru yang mahal dan mencolok. Veteran Premier League Danny Welbeck dan Jordan Henderson juga datang untuk menambah pengalaman besar.

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Brighton juga mengeluarkan dana besar untuk beberapa pemain baru. Mereka mendatangkan tiga bek tengah yang menonjol, yakni Pascal Struijk dari Leeds seharga £20 juta, Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur seharga £46 juta, dan pemain Austria Michael Svoboda dari Venezia. Selain itu, seperti khas Brighton, mereka kembali menemukan beberapa permata yang lebih tak banyak dikenal dalam diri winger Nigeria berusia 19 tahun Zadok Yohanna dari AIK seharga £24 juta, winger Portugal Rodrigo Rego dari Benfica, serta kompatriotnya yang berposisi bek kanan, Costinha, dari Olympiacos. Favorit suporter Pascal Gross juga kembali ke klub setelah dua tahun bersama Borussia Dortmund. Penyerang Kanada Promise David juga datang dengan status pinjaman.

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Statistik kunci & kabar cedera

Brighton memenangi empat pertemuan terakhir antara kedua tim, dan mencetak tepat tiga gol di masing-masing dari tiga pertemuan terakhir.

Jordan Henderson absen untuk Chelsea, sementara Brighton tanpa Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, dan Evan Ferguson. Carlos Baleba sudah di ambang menuntaskan kepindahan ke Man United.

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Perkiraan susunan pemain

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Kabar tim & skuad

Manajer Chelsea Xabi Alonso tanpa Emanuel Emegha dan Jordan Henderson karena cedera menjelang laga ini. Tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah. Proyeksi XI yang terkonfirmasi belum diberikan, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

Pelatih Brighton Fabian Hurzeler menghadapi daftar pemain absen yang lebih panjang, dengan Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba, dan Evan Ferguson semuanya dipastikan absen karena cedera. Absennya Baleba menjadi hal yang familier setelah kepindahan musim panasnya ke Manchester United. Tidak ada skorsing yang saat ini tercatat untuk tim tamu, dan proyeksi susunan pemain akan dikonfirmasi mendekati pertandingan.

Performa

Lima pertandingan terakhir Chelsea semuanya adalah laga persahabatan pramusim, menghasilkan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Real Sociedad pada 15 Agustus, setelah kemenangan 3-0 atas AC Milan empat hari sebelumnya. Mereka juga bermain imbang 3-3 melawan Johor Darul Ta'zim dan menelan kekalahan dari Juventus (0-1) serta Tottenham Hotspur (1-2). Chelsea mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol.

Brighton datang dengan performa yang jauh lebih kuat. Tim asuhan Hurzeler memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 0-0 melawan Tromso di Conference League pada 20 Agustus. Hasil terbaru mereka sebelum itu adalah kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa pada pekan pembuka Premier League. Sebelumnya pada pramusim mereka mengalahkan Bologna 1-0 dan Roma 3-0, serta menundukkan Strasbourg 4-3. Brighton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tiga gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 21 April 2026, ketika Brighton mengalahkan Chelsea 3-0 di Amex Stadium dalam ajang Premier League. Kemenangan terakhir Chelsea di laga ini tercatat pada September 2024, yakni kemenangan kandang 4-2 di Stamford Bridge. Dalam lima pertemuan terakhir, Brighton unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Chelsea, ditambah satu kemenangan Chelsea, dengan duel pada September 2025 berakhir 3-1 untuk Brighton di Stamford Bridge.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Brighton berada di puncak setelah pekan pembuka, sementara Chelsea menempati peringkat ke-11 menjelang laga ini.