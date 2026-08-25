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Pratinjau Premier League Aston Villa vs Arsenal: Semua yang perlu Anda ketahui

Aston Villa vs Arsenal
Premier League
Aston Villa
Arsenal

Pratinjau pertandingan komprehensif Aston Villa vs Arsenal di Premier League. Kami mengulas hasil pekan pembuka, performa terkini, dan sorotan utama jelang laga Senin malam di Villa Park.

Aston Villa vs Arsenal: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 2
Villa Park

Aston Villa dan Arsenal akan memulai laga pada 31 Agustus 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Pertandingan sorotan Senin malam di Birmingham

Aston Villa menutup pekan ke-2 musim Premier League 2026/27 saat menjamu Arsenal di bawah sorotan lampu Senin malam di Villa Park. Setelah meraih hasil pembuka musim yang sangat berbeda, Villa akan mengandalkan dukungan luar biasa dari publik tuan rumah untuk memulihkan performa mereka dan menghentikan momentum Arsenal. Bagi tim tamu, lawatan Senin ke West Midlands menjadi ujian awal yang penting bagi kapasitas mereka dalam perburuan gelar saat berupaya meraih dua kemenangan beruntun untuk mengawali musim.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Aston Villa mencari respons di kandang setelah pukulan pada laga pembuka

Tim asuhan Unai Emery memasuki laga Senin malam dengan tekad memberikan respons instan setelah kekalahan pembuka 4-0 yang sulit di markas Brighton & Hove Albion pada 23 Agustus. Villa mengalami kemunduran awal lewat gol bunuh diri Victor Lindelöf sebelum kartu merah untuk gelandang João Gomes pada menit ke-39 membuat mereka bermain dengan sepuluh orang, sehingga Brighton mampu menjauh. Kembali bermain di kandang, Emery akan fokus memulihkan disiplin pertahanan, meski mengatur bentuk lini tengah tanpa Gomes yang terkena skorsing akan menguji kedalaman skuad Villa menghadapi ruang mesin Arsenal yang dinamis.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Penampilan pembuka dominan Arsenal melawan Coventry

Arsenal asuhan Mikel Arteta datang ke Villa Park dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan kandang 3-0 yang nyaman atas Coventry City pada 21 Agustus. Kai Havertz membuka skor pada menit ke-15 sebelum Bukayo Saka dan kapten Martin Ødegaard menambah gol untuk menuntaskan penampilan tim yang dominan. Dengan mengontrol tempo dari area sentral sambil tetap menjaga ketajaman pertahanan, Arsenal tampak siap menguji struktur garis tinggi Villa sejak peluit awal.

Sejarah memihak Arsenal

Secara historis, Arsenal unggul secara keseluruhan dalam pertemuan ini setelah mengamankan kemenangan 4-1 pada duel liga terakhir kedua tim pada Desember 2025 di Emirates Stadium. Namun, bentrokan di Villa Park secara konsisten berlangsung cepat dan fisik, di mana serangan balik dari sisi sayap Villa dapat mendorong lini belakang Arsenal hingga ke batas maksimal. Dengan disiplin taktis menjadi hal yang sangat penting, pertarungan Senin nanti menjanjikan margin tipis dan perubahan momentum yang intens.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Arsenal

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Aston Villa
AVL
Formasi
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Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Manajer

  • U. Emery

Unai Emery menghadapi daftar pemain absen yang signifikan jelang pertandingan ini. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey, dan Tammy Abraham semuanya menepi karena cedera, sementara Joao Gomes menjalani skorsing. Perkiraan susunan pemain Villa akan dikonfirmasi lebih dekat ke kick-off, dan pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Mikel Arteta tidak bisa diperkuat Jurrien Timber, Bruno Guimaraes, dan William Saliba karena cedera, meski Arsenal tidak membawa pemain yang terkena skorsing ke pertandingan ini. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan kabar tim akan diperbarui jelang kick-off.

Performa

AVL

AVL - Performa

BGP
M1-3
FCB
K2-1
PSG
K2-1
BMG
K2-1
BHA
K4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ARS

ARS - Performa

BET
K1-3
BVB
M2-3
COM
M1-1
MCI
M3-0
COV
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Aston Villa datang ke pertandingan ini tanpa kemenangan dalam empat laga kompetitif terakhir mereka, dengan mencatat satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir secara keseluruhan. Satu-satunya kemenangan mereka diraih dalam laga pramusim melawan BG Pathum United, dan setelah itu mereka kalah dari Bayern Munich, Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA, Borussia Moenchengladbach, dan yang terbaru Brighton 4-0 pada laga pembuka Premier League. Villa mencetak empat gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan sepuluh gol.

Gambaran performa Arsenal terlihat jauh lebih cerah. Arsenal memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang dalam laga pramusim melawan Real Betis. Mereka mengalahkan Borussia Dortmund 3-2 dalam laga persahabatan, bermain imbang 1-1 dengan Como, lalu memenangi Community Shield 3-0 melawan Manchester City sebelum membuka musim Premier League dengan kemenangan 3-0 atas Coventry City. Arsenal mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Aston VillaSeriArsenal
2
1
2
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Arsenal di Emirates Stadium pada 30 Desember 2025. Sebelumnya, Aston Villa meraih kemenangan kandang 2-1 atas Arsenal pada 6 Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Arsenal memiliki catatan yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Villa, sementara kedua tim juga bermain imbang 2-2 di Emirates pada Januari 2025. Arsenal mencetak dua belas gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Villa membukukan tujuh gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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