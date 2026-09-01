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Pratinjau Premier League Arsenal vs Chelsea: Semua yang perlu Anda ketahui

Arsenal vs Chelsea
Premier League
Arsenal
Chelsea

Pratinjau lengkap Arsenal vs Chelsea di Premier League. Kami mengulas hasil pekan ke-2, performa terkini, dan sorotan utama jelang derby London pada Minggu sore ini di Emirates Stadium.

Arsenal vs Chelsea: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 3
Emirates Stadium

Arsenal dan Chelsea akan kick-off pada 6 September 2026 pukul 15.30 GMT (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST).

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Derby Minggu sore di London utara

Arsenal kembali ke kandang untuk menjamu rivalnya, Chelsea, di Stadion Emirates pada Matchweek 3 kampanye Premier League 2026/27. Datang setelah dua kemenangan beruntun dan dua clean sheet beruntun untuk membuka musim, tim Mikel Arteta membidik kemenangan kandang lainnya dan menjaga rekor sempurna mereka tetap utuh. Bagi Chelsea, yang turun ke lapangan di bawah manajer baru Xabi Alonso, perjalanan singkat melintasi London menjadi peluang utama untuk melanjutkan start 100 persen kemenangan mereka sendiri dan mengirim sinyal besar di awal musim.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Gol Saka membungkam Villa Park

Arsenal memasuki hari Minggu dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tandang 1-0 yang disiplin atas Aston Villa pada Matchday 2 (31 Agustus). Setelah babak pertama yang ketat, winger bintang Bukayo Saka mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-59. Dikombinasikan dengan kemenangan kandang 3-0 atas Coventry City pada laga pembuka, Arsenal mengoleksi enam poin maksimal dengan empat gol dicetak dan nol kebobolan, menunjukkan stabilitas pertahanan yang luar biasa di bawah komando David Raya dan Gabriel Magalhães.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea bersinar dalam pesta tujuh gol

Chelsea melangkah ke derby ini dengan moral tinggi setelah kemenangan eksplosif 4-3 atas Brighton & Hove Albion di Stamford Bridge pada Matchday 2 (30 Agustus). Tim Xabi Alonso melesat sejak awal lewat gol-gol cepat dari Roméo Lavia, Pedro Neto, dan João Pedro, sebelum Cole Palmer menambahkan gol keempat yang krusial pada menit ke-74 untuk mengamankan kemenangan. Dipadukan dengan kemenangan tandang 3-2 atas Fulham pada laga pembuka, Chelsea berada di enam poin dengan tujuh gol dicetak, meski mereka akan membutuhkan struktur pertahanan yang jauh lebih baik melawan serangan mematikan Arsenal.

Dua raksasa London yang berimbang ketat

Secara historis, pertandingan antara dua raksasa London ini menghasilkan duel fisik dan bertempo cepat tanpa ruang untuk kesalahan. Pressing terorganisasi Arsenal dan kontrol di area tengah melalui Declan Rice dan Martin Ødegaard akan menguji lini depan dinamis Chelsea di bawah Alonso. Dengan kedua klub sama-sama meraih poin maksimal pada awal perburuan gelar, derby hari Minggu ini menjanjikan intensitas taktis level elite sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Chelsea

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Arsenal
ARS
Formasi
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Chelsea
CHE
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Chelsea
CHE

Manajer

  • M. Arteta

Mikel Arteta tidak bisa memainkan dua starter di lini pertahanan untuk laga ini. Jurrien Timber dan William Saliba sama-sama absen karena cedera, yang akan memaksa penyesuaian di lini belakang. Tidak ada pemain Arsenal yang tercatat terkena skorsing, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan muncul mendekati kick-off.

Xabi Alonso menghadapi daftar cedera yang lebih panjang di kubu Chelsea. Jordan Henderson, Marco Palestra, dan Moises Caicedo semuanya tidak tersedia karena cedera, tanpa skorsing yang saat ini tercatat. Absennya para pemain di lini tengah sangat menonjol mengingat ketidakpastian yang masih berlangsung terkait masa depan Enzo Fernandez di klub.

Performa

ARS

ARS - Performa

BVB
M2-3
COM
M1-1
MCI
M3-0
COV
M3-0
AVL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CHE

CHE - Performa

JDT
S3-3
RSO
M3-1
FUL
M2-3
LUT
M2-0
BHA
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Arsenal telah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 di Premier League atas Coventry City, dan mereka juga merebut Community Shield lewat kemenangan 3-0 atas Manchester City. Kemenangan tandang 3-2 di Borussia Dortmund pada pramusim semakin memperpanjang laju tersebut. Satu-satunya kekalahan dalam sampel lima pertandingan itu datang saat melawan Real Betis dalam laga persahabatan. Arsenal mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat.

Chelsea telah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan belum terkalahkan di musim baru. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-3 di Premier League atas Brighton, dan mereka juga mengalahkan Fulham 3-2 di kandang lawan. Kemenangan 2-0 di Carabao Cup atas Luton Town melengkapi hasil-hasil tersebut. Satu-satunya poin yang hilang dalam rangkaian itu datang saat imbang 3-3 melawan Johor Darul Ta'zim pada pramusim. Chelsea mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh.

Rekor pertemuan

Head to Head

ArsenalSeriChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 2-1 Arsenal di Stadion Emirates dalam Premier League pada 1 Maret 2026. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Chelsea 1-0 di Emirates dalam Carabao Cup pada 3 Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal menang tiga kali sedangkan Chelsea tidak pernah menang, dengan satu hasil imbang, yaitu skor 1-1 di Premier League di Stamford Bridge pada November 2025.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
M
M
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
M
M
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
S
M
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
M
S
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
S
M
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
S
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
M
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
M
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
M
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
S
S
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
S
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
S
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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