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Premier League
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Vitality Stadium
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Pratinjau Premier League AFC Bournemouth vs Liverpool

Premier League
AFC Bournemouth
Liverpool
D. Szoboszlai
Rayan

Pratinjau lengkap pertandingan Bournemouth vs Liverpool di Premier League. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 5
Vitality Stadium

Bournemouth vs Liverpool dimulai pada 20 September 2026 pukul 08.00 EST dan 12.00 GMT.

Bournemouth vs Liverpool: pratinjau Premier League

Andoni Iraola membawa Liverpool ke pesisir selatan untuk menghadapi mantan klubnya, Bournemouth, pada hari Minggu.

Bournemouth gagal mengonversi peluang

Di bawah bos baru Marco Rose, Bournemouth unggul lebih dulu dalam keempat laga Premier League musim ini, tetapi gagal memenangi satu pun. Mereka bermain imbang dalam tiga pertandingan terakhir, melawan Brentford, Newcastle, dan Everton. Marcus Tavernier mencetak tiga dari total enam gol mereka sejauh ini, sementara striker Evanilson berada di peringkat kedua di Premier League untuk peluang besar yang diciptakan. Meski winger Brasil berusia 20 tahun, Rayan, belum mencatat gol atau assist musim ini, performanya menegaskan bahwa ia adalah salah satu talenta paling menarik di sepakbola dunia.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Liverpool memulai pertandingan dengan buruk

Liverpool bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan mereka musim ini, menyelamatkan poin melawan Newcastle dan Nottingham Forest setelah dua kali tertinggal dalam kedua laga tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka di liga sejauh ini adalah 2-0 di kandang Ipswich, dan pada pertandingan terakhir mereka bermain imbang 0-0 di Anfield melawan Fulham. Di kandang, mereka memenangi laga-laga terbaru di Liga Champions melawan Atletico Madrid dan melawan Tottenham Hotspur di Piala EFL. Namun, mereka tidak akan memiliki kenangan bagus dari lawatan terakhir ke markas Bournemouth.

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLGetty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • 10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini menghasilkan 40 gol.
  • Bournemouth memenangi pertemuan yang sama musim lalu dengan skor 3-2.

Perkiraan susunan pemain

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain AFC Bournemouth vs Liverpool

Manajer

  • M. Rose

Pelatih kepala Bournemouth Marco Rose kehilangan sejumlah pemain untuk laga ini. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, dan Tyler Adams semuanya masuk daftar cedera, membuat Rose memiliki skuad yang berkurang untuk dipilih. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah.

Liverpool juga membawa kekhawatiran soal cedera ke pertandingan ini. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, dan Vitezslav Jaros semuanya absen dari skuad Andoni Iraola. Tidak ada skorsing untuk tim tamu, dan pembaruan mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

BOU

BOU - Performa

MCI
K2-1
EVE
S1-1
NEW
S2-2
LIN
M4-0
BRE
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LIV

LIV - Performa

NFO
S2-2
IPS
M0-2
ATM
M2-1
FUL
S0-0
TOT
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Bournemouth mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Brentford di Premier League, dan mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Newcastle United di awal musim ini. Bournemouth mengalahkan Lincoln City 4-0 di Carabao Cup dalam periode tersebut, yang menjadi satu-satunya kemenangan mereka. Dalam lima pertandingan itu, Bournemouth mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, dengan ketidakmampuan mereka mempertahankan keunggulan menjadi tema yang terus berulang.

Liverpool meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Fulham di Premier League. Sebelum itu, Liverpool mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Liga Champions dan menang 2-0 di kandang Ipswich Town di liga. Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan empat dalam rangkaian lima pertandingan ini, meski dua laga terakhir mereka hanya menghasilkan total dua gol.

Rekor head-to-head

Head to Head

AFC BournemouthSeriLiverpool
1
0
4
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FT
5Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 24 Januari 2026, ketika Bournemouth mengalahkan Liverpool 3-2 di Vitality Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool menang tiga kali, dengan Bournemouth meraih satu kemenangan dan satu pertandingan lainnya juga berpihak kepada Liverpool di Anfield dengan skor 4-2 pada Agustus 2025. Liverpool mencetak 13 gol dalam lima pertemuan ini, sementara Bournemouth mencetak tujuh.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
M
M
M
M
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
M
M
M
M
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
M
S
S
M
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
S
S
M
M
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
M
S
K
M
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
S
K
M
M
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
S
S
S
M
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
S
M
S
S
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
S
S
S
M
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
M
K
K
M
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
M
S
S
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
S
M
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
K
S
M
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
S
M
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
S
S
S
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
M
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
S
S
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
S
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
S
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Dalam klasemen Premier League saat ini, AFC Bournemouth berada di peringkat ke-15, sementara Liverpool menempati posisi ketujuh.

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