Premier League - Pekan 5 20 Sep 2026 - 09.00 Vitality Stadium

Bournemouth vs Liverpool dimulai pada 20 September 2026 pukul 08.00 EST dan 12.00 GMT.

Bournemouth vs Liverpool: pratinjau Premier League

Andoni Iraola membawa Liverpool ke pesisir selatan untuk menghadapi mantan klubnya, Bournemouth, pada hari Minggu.

Bournemouth gagal mengonversi peluang

Di bawah bos baru Marco Rose, Bournemouth unggul lebih dulu dalam keempat laga Premier League musim ini, tetapi gagal memenangi satu pun. Mereka bermain imbang dalam tiga pertandingan terakhir, melawan Brentford, Newcastle, dan Everton. Marcus Tavernier mencetak tiga dari total enam gol mereka sejauh ini, sementara striker Evanilson berada di peringkat kedua di Premier League untuk peluang besar yang diciptakan. Meski winger Brasil berusia 20 tahun, Rayan, belum mencatat gol atau assist musim ini, performanya menegaskan bahwa ia adalah salah satu talenta paling menarik di sepakbola dunia.

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Liverpool memulai pertandingan dengan buruk

Liverpool bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan mereka musim ini, menyelamatkan poin melawan Newcastle dan Nottingham Forest setelah dua kali tertinggal dalam kedua laga tersebut. Satu-satunya kemenangan mereka di liga sejauh ini adalah 2-0 di kandang Ipswich, dan pada pertandingan terakhir mereka bermain imbang 0-0 di Anfield melawan Fulham. Di kandang, mereka memenangi laga-laga terbaru di Liga Champions melawan Atletico Madrid dan melawan Tottenham Hotspur di Piala EFL. Namun, mereka tidak akan memiliki kenangan bagus dari lawatan terakhir ke markas Bournemouth.

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Statistik kunci & kabar cedera

10 pertemuan terakhir antara kedua tim ini menghasilkan 40 gol.

Bournemouth memenangi pertemuan yang sama musim lalu dengan skor 3-2.

Perkiraan susunan pemain

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Kabar tim & skuad

Pelatih kepala Bournemouth Marco Rose kehilangan sejumlah pemain untuk laga ini. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, dan Tyler Adams semuanya masuk daftar cedera, membuat Rose memiliki skuad yang berkurang untuk dipilih. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah.

Liverpool juga membawa kekhawatiran soal cedera ke pertandingan ini. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, dan Vitezslav Jaros semuanya absen dari skuad Andoni Iraola. Tidak ada skorsing untuk tim tamu, dan pembaruan mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

Bournemouth mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Brentford di Premier League, dan mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Newcastle United di awal musim ini. Bournemouth mengalahkan Lincoln City 4-0 di Carabao Cup dalam periode tersebut, yang menjadi satu-satunya kemenangan mereka. Dalam lima pertandingan itu, Bournemouth mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, dengan ketidakmampuan mereka mempertahankan keunggulan menjadi tema yang terus berulang.

Liverpool meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Fulham di Premier League. Sebelum itu, Liverpool mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Liga Champions dan menang 2-0 di kandang Ipswich Town di liga. Liverpool mencetak enam gol dan kebobolan empat dalam rangkaian lima pertandingan ini, meski dua laga terakhir mereka hanya menghasilkan total dua gol.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 24 Januari 2026, ketika Bournemouth mengalahkan Liverpool 3-2 di Vitality Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool menang tiga kali, dengan Bournemouth meraih satu kemenangan dan satu pertandingan lainnya juga berpihak kepada Liverpool di Anfield dengan skor 4-2 pada Agustus 2025. Liverpool mencetak 13 gol dalam lima pertemuan ini, sementara Bournemouth mencetak tujuh.

Klasemen

Dalam klasemen Premier League saat ini, AFC Bournemouth berada di peringkat ke-15, sementara Liverpool menempati posisi ketujuh.