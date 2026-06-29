Pratinjau Piala Dunia FIFA 2026 Meksiko vs Ekuador: Semua yang perlu Anda ketahui

World Cup - 1/16 30 Jun 2026 - 22.00 Estadio Banorte

Meksiko vs Ekuador akan kick-off pada 30 Jun 2026 pukul 21.00 EST, dan pukul 02.00 dini hari pada 1 Jul jika Anda menggunakan GMT.

Meksiko akan menjamu Ekuador dalam duel panas babak 32 besar Piala Dunia

Co-host Meksiko kembali ke Stadion Azteca yang ikonik di Mexico City, dengan pemenangnya akan menghadapi Inggris atau DR Kongo di babak 16 besar. Kelompok suporter mana yang akan merayakan saat peluit akhir berbunyi?

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Meksiko yang nyaris sempurna akan sulit ditembus

Tim asuhan Javier Aguirre memenangi ketiga laga grup tanpa kebobolan dan memasuki duel ini dengan rentetan enam kemenangan beruntun. Kekalahan terakhir mereka terjadi pada pertandingan terakhir 2025. Sejak saat itu, mereka meraih sembilan kemenangan dan dua hasil imbang. Dalam rangkaian laga tersebut, mereka hanya kebobolan dua kali. El Tri sangat ingin menyamai, atau bahkan melampaui, pencapaian perempat-final pada 1970 dan 1986 ketika mereka menjadi tuan rumah panggung terbesar sepakbola dunia. Bahkan, mereka adalah negara pertama yang menjadi tuan rumah turnamen ini tiga kali. Aguirre mungkin tergoda untuk memainkan Gilberto Mora yang berusia 17 tahun, yang mencatat sejarah melawan Czechia sebagai pemain Meksiko termuda yang pernah menjadi starter dalam laga Piala Dunia. Namun, lebih mungkin bintang muda Tijuana yang bertalenta itu tampil dari bangku cadangan.

Intensitas fisik yang tinggi dan dukungan atmosfer yang riuh menjadikan bentrokan antar-benua ini sorotan utama bagi para analis sepakbola netral. Untuk memastikan prediksi hari pertandingan Anda didukung keuntungan pengguna kelas atas, menggunakan kode pendaftaran adalah langkah cerdas. Baca panduan singkat kami untuk mengaktifkan hadiah Anda melalui kode promo betwinner terverifikasi kami.

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Ekuador lolos lewat jalur belakang

Ekuador asuhan Sebastián Beccacece butuh waktu untuk panas di fase grup, gagal mencetak gol dalam masing-masing dari dua pertandingan pertama mereka. Namun yang krusial, mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengejutkan Jerman pada laga grup terakhir, lolos ke fase ini sebagai tim peringkat ketiga terbaik keempat. Kemenangan itu mengakhiri rentetan mandul sembilan pertandingan tanpa kemenangan melawan tim-tim Eropa. Satu-satunya laga fase gugur Piala Dunia Ekuador sebelumnya berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Inggris pada 2006. Ini baru kali kedua dalam sejarah Ekuador mereka melaju melewati fase grup, jadi jika mereka mencari pahlawan, Nilson Angulo bisa menjadi sosok itu. Pemain Sunderland berusia 23 tahun tersebut telah mencetak gol dalam tiga dari enam penampilan terakhirnya untuk negaranya.

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Perkiraan XI Meksiko

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Perkiraan XI Ekuador

Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Statistik kunci Meksiko vs Ekuador

Meksiko belum kebobolan gol sejak menit ke-47 dan seterusnya dalam 11 pertandingan terakhir mereka.

Meksiko hanya kalah satu kali dari 12 laga Piala Dunia sebagai tuan rumah (M8, S3).

Ekuador tidak kebobolan 2+ gol dalam 26 pertandingan terakhir mereka.

13 dari 16 pertandingan terakhir Ekuador menghasilkan total gol di bawah 2,5.

Kedua negara sebelumnya telah bertemu 28 kali, dengan Meksiko menang 17 kali, Ekuador empat kali, dan tujuh laga berakhir imbang.

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Skuad 26 pemain Meksiko

Kiper: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Bek: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Gelandang: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Penyerang: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Skuad 26 pemain Ekuador

Kiper: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Bek: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Gelandang: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, dipinjam dari Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Penyerang: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Berita tim & skuad

Meksiko ditangani Javier Aguirre, meski saat ini tidak ada informasi cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk El Tri. Belum ada susunan starter yang mungkin dirilis pada tahap ini. Pelatih kepala Ekuador Sebastian Beccacece juga tidak memiliki absensi terkonfirmasi atau masalah disiplin dalam data yang tersedia. Pembaruan pada kedua skuad akan ditambahkan mendekati kick-off setelah informasi resmi dikonfirmasi.

Performa

Rekor head-to-head

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Oktober 2025, ketika mereka bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 di Copa America pada Juli 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Meksiko menang dua kali, Ekuador menang satu kali, dan dua laga berakhir imbang. Meksiko menang 3-2 dalam laga persahabatan pada 2019 dan Ekuador menang 3-2 pada 2021.

Klasemen

Meksiko finis di posisi pertama Grup A, sementara Ekuador menutup fase grup di posisi ketiga Grup E.