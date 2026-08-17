Pratinjau pertandingan Premier League Arsenal vs Coventry City

Premier League - Pekan 1 21 Agu 2026 - 15.00 Emirates Stadium

Arsenal vs Coventry City akan dimulai pada Jumat, 21 Agustus 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Juara bertahan Arsenal mengawali musim baru

Arsenal asuhan Mikel Arteta memulai musim 2026-27 di bawah sorotan laga Jumat malam di London. Tim tamu mereka adalah Coventry City yang baru promosi, di bawah asuhan Frank Lampard.

Getty Images

Apa yang dibawa pendatang baru Coventry?

Coventry melesat menuju gelar Championship musim lalu, menjuarai divisi itu dengan selisih besar 11 poin di depan Ipswich. Mereka menjadi tim paling produktif (97 gol) dan memiliki pertahanan terbaik (45 kebobolan), sehingga promosi ke kasta tertinggi menjadi pembuktian bagi manajer Frank Lampard dan timnya. The Sky Blues mendatangkan enam wajah baru, beberapa di antaranya memiliki pengalaman penting di Premier League. Pemain Belanda Gustavo Hamer kembali untuk periode keduanya setelah tiga musim bersama Sheffield United, sementara gelandang Frank Onyeka bergabung secara permanen dari Brentford setelah menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman bersama mereka. Coventry juga mengeluarkan £20 juta untuk merekrut winger Prancis Loum Tchaouna dari Burnley. Mereka juga mendatangkan bek tengah Swiss Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt. Gelandang Ghana berusia 20 tahun Caleb Yirenkyi direkrut dari Nordsjaelland dalam kesepakatan senilai £23,1 juta. Kiper Carl Rushworth datang dari Brighton dalam kesepakatan senilai £22 juta.

Getty Images

Apa yang dilakukan Arsenal di bursa transfer?

Sang juara merekrut kualitas yang telah terbukti di Premier League dalam diri Bruno Guimaraes dari Newcastle. Pemain Brasil berusia 28 tahun itu datang dengan biaya yang dirumorkan sebesar £75 juta dan diperkirakan langsung menjadi pemain reguler tim utama. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di liga musim lalu dengan sembilan gol, ia juga menyumbang lima assist. Sejak debutnya di EPL, hanya 16 pemain yang menciptakan lebih banyak peluang daripada catatannya yang mencapai 213 dan tidak ada pemain di kasta tertinggi yang memenangi lebih banyak duel (1030) dalam rentang waktu tersebut. Arsenal juga merekrut winger Yunani Christos Tzolis dari Club Brugge. Pemain berusia 24 tahun itu, yang pernah membela Norwich City dan secara kebetulan menjalani debut Premier League melawan Arsenal pada 2021, tampil sangat produktif musim lalu dengan mencetak 17 gol dan menyumbang 23 assist di Belgian Pro League. Tzolis mencatatkan dua assist pada debut kompetitifnya untuk Arsenal dalam kemenangan atas Man City di Community Shield.

Arsenal juga, seperti yang diperkirakan, mempermanenkan kesepakatan pinjaman untuk bek Ekuador Piero Hincapie, dan kiper Illan Mellier bergabung secara gratis dari Leeds untuk menjadi pelapis David Raya.

GOAL

Arsenal menumbangkan City di Community Shield

Sering dikatakan bahwa memenangi Community Shield bisa menjadi kutukan, tetapi Arsenal terlihat begitu garang dalam kemenangan 3-0 atas Manchester City di laga pembuka tradisional musim Inggris. Gol-gol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard menegaskan penampilan dominan tim asuhan Mikel Arteta saat mereka mematangkan persiapan untuk mempertahankan gelar.

Getty Images

'Kutukan' Community Shield

Tidak ada satu pun dari enam pemenang Community Shield terakhir yang kemudian menjuarai Premier League pada musim yang sama, dan hanya satu dari 15 terakhir yang melakukannya, yaitu Man City pada 2018-19.

Perkiraan XI

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Getty Images

Apa yang bisa kita harapkan dari Arsenal vs Coventry?

Arsenal akan sangat difavoritkan untuk meraih tiga poin pada pekan pertandingan pertama. Coventry datang ke London tanpa beban sehingga kita seharusnya akan disuguhi laga yang terbuka dan menghibur.

Getty Images

Berita tim & skuad

Arsenal menatap laga ini tanpa bek tengah Jurrien Timber dan William Saliba, yang keduanya masuk daftar cedera. Mikel Arteta masih belum memiliki susunan pemain yang terkonfirmasi, dan pembaruan diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Coventry City tanpa bek Luke Woolfenden karena cedera. Frank Lampard juga belum mengonfirmasi starting XI-nya, sehingga kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Arsenal memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 2-3 atas Borussia Dortmund, sementara mereka juga mengalahkan Girona 4-1 di pramusim. Dua kekalahan mereka datang melawan Real Betis, yang menang 3-1, dan Paris Saint-Germain di final Champions League. Dalam lima pertandingan itu, Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan.

Coventry memenangi tiga dari lima laga terakhir mereka, seri satu kali dan tidak kalah dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan uji coba 3-1 atas Espanyol. Mereka juga menutup musim lalu dengan kuat, mengalahkan Portsmouth 5-1 dan Wrexham 3-1 di Championship. Coventry mencetak 11 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan hanya kebobolan tiga, sebuah rangkaian yang menegaskan momentum yang dibangun Lampard selama dorongan promosi itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Piala FA pada Januari 2014, ketika Arsenal menang 4-0 di Emirates Stadium. Sebelumnya, Arsenal mengalahkan Coventry 6-1 di Carabao Cup pada September 2012. Pertemuan terakhir Premier League antara kedua tim terjadi pada Februari 2001, ketika Arsenal menang 1-0 di Highfield Road. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Arsenal memenangi kelimanya, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan dua.