Pratinjau Nottingham Forest vs Chelsea di Liga Primer Inggris

Premier League - Pekan 12 27 Nov 2026 - 15.00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest menjamu Chelsea di City Ground pada Jumat malam dalam laga Liga Primer Inggris yang sangat perlu dimenangi kedua tim. Sepak mula berlangsung pada 27 November pukul 16.00 EST dan 20.00 GMT.

Forest masih beradaptasi di bawah manajemen baru

Forest datang setelah kalah 2-0 dari Bournemouth, kekalahan kedua mereka dalam tiga pertandingan liga. Mereka berada di posisi ke-17 dan masih mencari hasil yang lebih konsisten di bawah manajer baru Oliver Glasner. Forest hanya unggul selisih gol atas Sunderland dan zona degradasi, serta baru menang dua kali dalam 11 laga Liga Primer Inggris musim ini. Namun, kemenangan kandang terakhir mereka patut dicatat: mereka menaklukkan Manchester City 3-1. Glasner ingin membenahi lini serang yang belum konsisten dan gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertandingan liga terakhir. Sorotan akan tertuju pada Liam Delap, pencetak dua gol ke gawang City, klub tempat ia menimba ilmu di akademi. Kini ia akan menghadapi Chelsea, mantan klubnya.

Getty Images

Chelsea berada dalam tekanan

Chelsea juga punya masalah yang harus diatasi di bawah manajer baru Xabi Alonso. Mereka kalah 4-1 di kandang dari Leeds United pada Sabtu, meski sempat unggul melalui Emanuel Emegha. Itu merupakan kekalahan ketiga mereka dalam empat laga liga, sementara gawang mereka telah kebobolan 20 kali dalam 11 pertandingan liga. Para suporter mencemooh saat laga di Stamford Bridge berakhir, dan duet bek tengah pilihan Alonso mendapat sorotan tajam. Chelsea berada di posisi kedelapan, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Catatan lima kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan merangkum awal musim mereka yang tidak konsisten.

Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

Forest gagal mencetak gol dalam tiga dari empat laga kandang terakhir mereka di liga dan belum mencatatkan nirbobol dalam delapan pertandingan.

Pengatur serangan Forest, Morgan Gibbs-White, menempati peringkat kedua di Liga Primer Inggris dalam jumlah peluang besar yang diciptakan (sembilan).

Chelsea hanya menang sekali dalam empat laga tandang terakhir mereka di Liga Primer Inggris, dengan total tiga gol dalam rentang tersebut.

Chelsea tidak akan diperkuat Reece James, Maxence Lacroix, dan Joao Pedro. Moises Caicedo diragukan tampil karena masalah punggung.

Tim tamu memenangi lima dari enam pertemuan terakhir kedua tim di Liga Primer Inggris.

Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Yates, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Chelsea (4231): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Lavia, Henderson; Estevao, Palmer, Rogers; Emegha.

Kabar tim & skuad