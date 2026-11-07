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Pratinjau Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
M. Carrick

Pratinjau lengkap pertandingan Manchester United melawan Aston Villa di Liga Primer. Akankah ini menjadi penampilan terakhir Michael Carrick di Old Trafford?

Pratinjau Manchester United vs Aston Villa di Liga Primer

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Premier League - Pekan 10
Old Trafford

Manchester United menjamu Aston Villa di Old Trafford dalam lanjutan Liga Primer pada Minggu, 8 November pukul 14.00 EST dan 18.00 GMT. Bisakah tim asuhan Michael Carrick memanfaatkan kemenangan setelah bangkit di kompetisi Eropa baru-baru ini untuk sedikit meredakan tekanan terhadap manajer mereka yang tengah terdesak?

Manchester United meraih kemenangan dramatis

United mengakhiri rentetan sembilan laga tanpa kemenangan dengan bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Roma 3-2 secara dramatis di Liga Champions, berkat gol kapten kontroversial Bruno Fernandes dan dua gol Matheus Cunha. Meski begitu, mereka masih terpuruk di posisi ke-17 klasemen Liga Primer dengan hanya satu kemenangan sepanjang musim. Kini, mereka menghadapi Aston Villa asuhan Unai Emery, yang dikaitkan dengan posisi manajer United jika Michael Carrick dipecat, seperti yang diperkirakan.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Aston Villa menantang enam klub besar

Aston Villa datang ke Old Trafford dengan suasana hati cukup baik meski kalah 3-0 dari Barcelona di Liga Champions pada Selasa. Unai Emery telah berkomitmen untuk tetap bersama klub hingga setelah 2029, mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan kepindahannya ke Old Trafford. Emery bergabung dengan Villa pada 2022, menjuarai Liga Europa bersama mereka musim lalu dan membawa mereka kembali ke Liga Champions. Itu merupakan gelar Liga Europa kelima Emery sebagai manajer setelah ia memenanginya tiga kali bersama Sevilla dan sekali bersama Villarreal.

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-PRESSERGetty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • United tidak diperkuat Carlos Baleba yang cedera dan Lisandro Martínez yang menjalani skorsing, sementara Matty Cash dari Villa juga dilarang tampil. Kondisi Amadou Onana menunjukkan kemajuan setelah mengalami robekan ligamen krusiat anterior (ACL), tetapi ia belum cukup bugar untuk bermain bagi Villa.
  • United kebobolan setidaknya dua gol dalam tiga dari empat laga kandang terakhir mereka.

Perkiraan susunan pemain

United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Aston Villa

4-2-3-1
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Manchester United
MUN
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. YoroL. YoroH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardJ. GomesJ. GomesN. JacksonN. Jackson
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Manchester United

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Manajer

  • M. Carrick
  • U. Emery

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